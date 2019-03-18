الفالح: واثق من الامتثال الكامل لتخفيضات إنتاج "أوبك" في غضون أسابيع

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الاثنين إنه على ثقة من أن منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والشركاء من خارجها سيبلغون مستوى الامتثال الكامل للتخفيضات بل سيتجاوزونه في الأسابيع المقبلة، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا لزيادة الإمدادات.

وقال الفالح للصحفيين في باكو عاصمة أذربيجان "لسنا تحت ضغط سوى (ضغط) السوق"، مضيفا أنه ليست هناك حاجة لتغيير سياسة الإنتاج حتى يونيو .

وأضاف أنه طالما ترتفع مستويات المخزونات، ستظل السياسة كما هي وإن التحالف لن يغير المسار حتى يكون هناك انخفاض في المخزونات.

وأشار الفالح أن تقديرات قطاع النفط تظهر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 11 تريليون دولار على مدى العقدين القادمين لتلبية نمو الطلب على الخام.