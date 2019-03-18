ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات اندونيسيا إلى 77 قتيلا

أعلنت وكالة ادارة الكوارث في إندونيسيا الاثنين ان الفيضانات في اقليم بابوا في شرق البلاد أوقعت 77 قتيلا على الاقل، فيما كانت الحصيلة السابقة تشير الى 58 قتيلا.
ولا يزال هناك عشرات الاشخاص في عداد المفقودين فيما أصيب عدة أشخاص بجروح من جراء الكارثة الناجمة عن الامطار الغزيرة وانزلاقات التربة.
وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لادارة الكوارث ستوبو بورو نوغروهو إن "حصيلة القتلى قد ترتفع أكثر حيث لا يزال هناك 43 شخصا في عداد المفقودين".
ويعمل رجال الانقاذ وسط الوحول والحجارة والاشجار المتساقطة بحثا عن ناجين فيما يعالج الفريق الطبي الجرحى وتم اجلاء آلاف من بلدة سنتاني في شمال شرق البلاد.
وسط الدمار، عثر رجال الانقاذ على طفل في شهره الخامس داخل منزل قتلت فيه والدته واخوته، وسلم الى والده.
وقال المتحدث العسكري باسم بابوا محمد عيدي لوكالة فرانس برس "نقلناه الى المستشفى وقد تلقى العلاج" مضيفا "وضعه مستقر وتم تسليمه الى والده".
وأعلن الجيش انه قام باجلاء 5700 شخص من المنطقة المنكوبة.
وأضاف عيدي "لدينا أكثر من ألف عنصر يعملون على البحث عن الضحايا". وأعلنت اندونيسيا حالة الطوارىء لمدة 14 يوما لمواجهة تداعيات الفيضانات.
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