"كابتن مارفل' يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية للاسبوع الثاني

تصدر فيلم الخيال العلمي والمغامرات (كابتن مارفل) إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية للاسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من بري لارسون وصامويل إل جاكسون وجود لو، إيرادات بلغت 3ر69 مليون دولار.

وحل في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد (واندر بارك)، ويشارك في أداء أصوات شخصياته كل من ميلا كونيس وجينيفر‎ جارنر وكين جيونج، محققا إيرادات بلغت 16 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث الفيلم الرومانسي (فايف فيت أبارت)، والذي يشارك في بطولته كل من هالي لو ريتشاردسون وكول سبراوس وكلير فورلاني، محققا إيرادات بلغت 2ر13 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الرابع الجزء الثالث من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة (هاو تو ترين يور دراجون) والذي يحمل عنوان (هاو تو ترين يور دراجون: ذا هيدن وورلد)، ويشارك في أداء أصوات شخصياته كل من كيت بلانشيت وجاي باروتشيل وجيرارد باتلر، محققا إيرادات بلغت 3ر9 مليون دولار.

وجاء في المركز الخامس الفيلم الكوميدي (إيه ماديا فاميلي فيونيرال)، الذي يشارك في بطولته كل من تايلر بيري وكاسي ديفيز وباتريس لافلي، بإيرادات بلغت 1ر8 مليون دولار.