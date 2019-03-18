"زين السعودية" تفوز بترددات نوعية تتيح لها تقديم خدمات الجيل الخامس

تمكنت "زين السعودية" من الحصول على ترددات جديدة من الطيف الترددي للنطاق (3.5) جيجاهرتز، والذي يعد من النطاقات المستخدمة عالميًا لتقديم خدمات الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية.

ويعتبر فوز "زين السعودية" بالترددات الجديدة ترجمة حقيقية لما توليه إدارة الشركة من اهتمام واسع نحو زيادة قدراتها التقنية والتشغيلية، ودليل على حرص الشركة على تحقيق المساهمة الفاعلة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي.

ويسهم حصول "زين السعودية" على الترددات الجديدة في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية ضمن الدول المتقدمة عالميًا في مواكبة أحدث التقنيات في مجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، يأتي ذلك في الوقت الذي تحرص فيه المملكة على تمكين مقدمي خدمات الاتصالات من رفع جودة خدماتها المقدمة.

وتعليقًا على هذا النجاح، أكد المهندس عبدالرحمن المفدى الرئيس التنفيذي للتقنية في "زين السعودية"، أن الشركة تطمح دائمًا إلى تحقيق قيمة إيجابية على صعيد نوعية وجودة خدمات قطاع الاتصالات، مضيفًا "لدينا سوق قوي جدًا، يتنامى بشكل ملحوظ، ومن هذا المنطلق تعمل شركات قطاع الاتصالات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، على إحداث تطور نوعي على صعيد جودة الخدمات المقدمة".

ولفت المهندس المفدى إلى أن "زين السعودية" تتطلع إلى تسجيل علامة فارقة على صعيد نوعية وجودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا على أهمية نجاح الشركة في الحصول على ترددات جديدة من الطيف الترددي للنطاق (3.5) جيجاهرتز، والذي يعد من النطاقات الرائدة عالميًا في مجال تقديم خدمات الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية.

وقال المهندس المفدى :"نجاح الشركة في الحصول على الترددات الجديدة، سيكون له أثر إيجابي بارز على صعيد جودة الخدمات المقدمة"، مشيرًا إلى أن "زين السعودية" تتطلع بشغف وحيوية إلى أن يكون لها بصمة إيجابية على صعيد خدمات الجيل الخامس في السوق المحلية.