اعتداءات نيوزيلندا .. فصل جديد ومروع من الإسلاموفوبيا

أثبتت الاعتداءات الهمجية التي شهدتها نيوزيلندا؛ هذا البلد الهادئ في المحيط الهادئ في أقصى جنوب الأرض، المصنف كثاني بلد في العالم بعد آيسلندا في مؤشر السلام العالمي، أن العزلة الجغرافية لم تعد تشكل فارقا جوهريا ولا عاملا مهما، في عالم اليوم، حيث الشبكية المفرطة، والإغراق في الاتصال بشكل لم يسبقه مثيل.

تؤكد الوقائع المتلاحقة؛ على مسرح الأحداث العالمي، أن الإنسانية تعيش أقوى لحظات عولمة العنف؛ وربما يكون المقبل أسوأ، بفعل طفرة التكنولوجيا في وسائل الاتصال، ولم تعد أطراف كثيرة، بعيدة أو قريبة، تمتلك رفاهية البعد أو الانعزال عنه؛ خصوصا من اعتادوا حتى الأمس القريب أن ينسبوا العنف إلى الشرق، والليونة والتسامح إلى الغرب.

ما لا شك فيه أن الهجوم الذي وقع الجمعة المنصرم في أحد مساجد مدينة كرايست تشرش جنوب نيوزيلندا؛ أكثر دول العالم أمنا وسلاما، سيكون إحدى العلامات الانتقالية للعنف في التاريخ المعاصر، ليس بسبب العدد الكبير لضحايا المجزرة، أو بسبب نوعية العملية، أو حتى طبيعة مكان تنفيذها "المسجد"، إنما لأسباب ودواع أخرى، لم تسترعِ انتباه كثير من المراقبين.



رسائل ما وراء الهجوم

يمثل مكان وقوع الاعتداء الإرهابي أول الأسباب التي تجعل منه علامة مفارقة، فنيوزيلندا هذه الدولة القصية في أعماق المحيط، نادرا ما نسمع لها خبرا في صناعة الأحداث العالمية، وذلك بسبب البعد الجغرافي الهائل عن مراكز هذه الأحداث الكبيرة، ما يجعل تأثيرها جد محدود؛ وربما ضئيلا، في قضايا وشؤون العالم.

كان هذا المعطى بالتحديد هدفا دقيقا للإرهابي منفذ الهجوم، حتى يُبلغ من خلاله رسالة إلى الجميع، مفادها أنه لا مكان بعد اليوم، على الكرة الأرضية، بمنأى عن الصراعات الكبرى. فصناعة خرائط العالم، وتحديد مواقع الصراع، باتت متاحة بين أيدي الأفراد والجماعات أكثر مما هي متاحة في يد الدول والمؤسسات الدولية.

أثارت العبارات المكتوبة على آثار تنفيذ الجريمة اهتمام المحللين الذين وقفوا مطولا عند دلالة أسماء الشخصيات والأحداث التاريخية والأماكن، إلى غيرها مما كتب على السلاح، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث في دواعي اختيار مدينة "كرايست تشرش"، التي تعني "كنيسة المسيح"، ما يعني وجود دافع لدى الجاني لإضفاء الطابع الديني على الأحداث.

ما يعيد إلى الأذهان خطاب تقسيم العالم إلى فسطاطين "المسلمين والصليبيين" بداية الألفية الثالثة، مع توالي هجمات "تنظيم القاعدة" على عديد من الدول في الغرب "نيويورك، واشنطن، مدريد، لندن..."، ما يعني أن العالم مقبل مستقبلا على فتيل صراع محتدم بين إرهاب "التطرف الديني" و"اليمين المتطرف". ففي عام 2017، شهدت بريطانيا خمس هجمات إرهابية بسبب المتطرفين اليمينيين، في حين أودت أنشطة اليمين المتطرف بحياة أكثر من 50 شخصا عام 2018.



ألعاب إلكترونية «بشرية»

سجلت واقعة مسجد النور كأول هجوم إرهابي بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، فالجاني أقدم باستخدام كاميرا صغيرة، يمكن تثبيتها في الجسد على بث أفعاله الشنيعة للعالم قاطبة؛ وعلى الهواء مباشرة، عبر "الفيسبوك" لنحو 17 دقيقة بدون توقف، مسجلا لنفسه بذلك سبقا في تاريخ التطرف، لأول عملية إرهابية بالبث الحي من عين المكان.

يظهر من خلال طريقة تصوير الفيديو، وكيفية ضبط القاتل للكاميرا تشابها كبيرا مع الألعاب القتالية الإلكترونية، فتدقيق النظر في كيفية اختيار الزاوية، يكشف أننا في ساحة إحدى الألعاب الإلكترونية، وكل هؤلاء الذي يهربون يمينا ويسارا هم وحدات من جيش أعداء، لكنهم ليسوا افتراضيين كما جرت العادة في ألعاب النت، إنما هم في الحقيقة آدميون مثلنا من لحم ودم.

هذا المعطى لا يحدث فارقا في نظر هذا "اللاعب"، وهو ما بدا واضحا في مختلف تعليقاته أثناء الفيديو "لتبدأ الحفلة"، وحتى في تعامله مع هؤلاء لم يظهر فيه مطلقا أنه يتعامل مع البشر، إنما بدوا كأنهم "أشياء"؛ مجرد أشياء في لعبة إلكترونية، أو في أحسن الأحوال حيوانات قابلة للصيد، لا باعتبارهم بشرا حقيقيين من فصيلته وجنسه.

نقلة نوعية لا يتردد كثيرون في اتهام الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي بالمساعدة على إحداثها، فهذه الشركات تساعد على تقوية الأيديولوجيات المتطرفة؛ لأنها تسهم في نموها والدعاية لها، كما تساعد على تشكيل خلايا وشبكات من الأفراد التي تتفق في أفكارها.



معركة بلا مجد

يعتقد المتطرفون أن مجتمعاتهم تواجه تهديدا وجوديا، ما يفرض على كل فرد التزاما بالقتال لدفعه، مذكرين بملايين قضوا في معارك، قصد ضمان وجودهم واستمراريتهم، لكنهم يتجاهلون أن الحربين العالميتين لم تكونا بغرض تثبيت الذات بقدر ما كانتا في سبيل إقرار التعددية والانفتاح، وحماية الحريات الفردية، وضمان المساواة بين الأعراق والأجناس أمام القانون.

يبدو أن الشاب الأسترالي اليافع "28 سنة"؛ منفذ العمل الإرهابي لا يدرك هذه المقاصد مطلقا، فقد عمد إلى الفرنسي رينود كامو اليميني المتطرف، بغية استعارة عنوان كتابه "الإحلال الكبير" للبيان الذي نشره على الإنترنت، لتبرير دواعي قيامه بهذا الفعل وأسبابه. داعيا الشباب الأوروبي إلى السير على خطى، قصد "تطهير" الغرب من الأجانب، واستعادة المواطنين البيض أوروبا.

يزعم الجاني في بيانه أنه يسعى لأخذ موقف لضمان مستقبل قومه، لكن المفاجأة هي أن الرجل لم يكن على قوائم مراقبة الأمن أو لائحة الإرهاب، ما جعل السلطات لا تعير اهتماما لبيانه المفصل؛ في أزيد من 80 صفحة، على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، المنشور قبل ساعات وقوع الجريمة.

ينذر ما سبق بموجة مد كبير للإسلاموفوبيا في الغرب، لدرجة سيصعب معها التنبؤ بمدها، بعدما صار لهذه المعركة أبطال من ورق، يظهرون بين عشية وضحاها بلا تراكم ولا رصيد نضالي سابق.

ختاما نردد مع القائل إن كلا من آدام سميث وكارل ماركس كانا قد حددا اتجاه القرن الـ20، فالظاهر حاليا أن الواعظ المجهول والفيلسوف المغمور هما اللذان سيحددان توجه العالم في القرن الـ21، ما يعني أن الكلمة؛ المقصود بها هنا الفكر، لا يزال لها الوقع الأول في التاريخ.