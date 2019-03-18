«نوفاتك» الروسية: نقترب من اتفاق مع «أرامكو» بشأن مشروع غاز القطب الشمالي

قال ليونيد ميخيلسون الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الروسية "نوفاتك"، إنه يمكن توقيع اتفاق قريبا مع شركة "أرامكو" بشأن مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي التابع للشركة الروسية.

وبحسب "رويترز"، أضاف ميخيلسون، عقب لقاء مع المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمس: "نجري محادثات مع أرامكو السعودية بشأن مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي. أعتقد أننا سنحصل على شيء ملموس في الأشهر المقبلة"، مشيرا إلى أنه لا يتوقع تغير أسعار الغاز المسال العالمية بعد تدشين المشروع.

وذكر ميخيلسون على هامش اجتماع لأعضاء أوبك وعدد من كبار مصدري النفط الآخرين في باكو أن ما يعرف باسم "أوبك للغاز"، وهي منظمة فضفاضة تضم عددا من كبار منتجي الغاز الطبيعي في العالم، ستزداد قوة في أسواق الطاقة العالمية.

وتخطط "نوفاتك" لمضاعفة استثماراتها في 2019 إلى 185 مليار روبل (2.8 مليار دولار) في حقول جديدة ومرافق بالموانئ.

ودشنت "نوفاتك"، التي تعد أكبر شركة لإنتاج الغاز الطبيعي غير مملوكة للدولة في روسيا، محطتها الأولى للغاز الطبيعي المسال (يامال) في كانون الأول (ديسمبر) 2017، وهو ما أعطاها حصة 5 في المائة في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال.

وتخطط الشركة لبناء محطتها الثانية للغاز الطبيعي المسال في منطقة القطب الشمالي، في إطار مشروع "آركتك للغاز الطبيعي المسال- 2"، ومن المتوقع أن يبدأ عمل المحطة في 2022 أو 2023.

وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة، فإن قرار الاستثمار النهائي للمشروع من المتوقع أن يصدر في النصف الثاني من 2019، وتملك شركة "توتال" الفرنسية حصة نسبتها 10 في المائة في هذا المشروع.

وتجري "نوفاتك" في الوقت الراهن محادثات مع شركاء آخرين محتملين في المشروع، من بينهم شركات من الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

ويهدف مشروع "يامال" إلى تطوير حقل جنوب تامبي بشبه جزيرة يامال في أقصى شمال روسيا، الذي تقدر احتياطاته من الغاز الطبيعي بنحو 1.3 تريليون متر مكعب.

ومن المتوقع أن تنتج موارد حقل الغاز والمكثفات خمسة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا عندما يبدأ الإنتاج.

كما يتضمن مشروع "يامال" بناء مصنع للغاز الطبيعي المسال بقوة إنتاجية تبلغ 16.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا. وتقدر القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشروع بنحو 27 مليار دولار، وسيتم تصدير إنتاج المشروع من الغاز للأسواق العالمية.