زوران: سجلنا ولم نستقبل

شدد الكرواتي زوران ماميتش، مدرب فريق الهلال لكرة القدم، على أهمية الانتصار الذي حققه فريقه على حساب الأهلي بهدف، في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وقال "أشكر اللاعبين على الفوز، مهمتنا كانت صعبة في ظل الغيابات الكثيرة خاصة في وسط الملعب، افتقدنا ست لاعبين، الشيء الجيد أننا سجلنا في شباكهم ولم نستقبل، لدينا شوط آخر في جدة لحسم التأهل"، مشيرا إلى عودة وشيكة للاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو.

وقال "أعلم أن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المضيئة، سيكون ممتلئا عن آخره، يومها الأهلي سيلعب تحت الضغط، فريقي سيكون جاهزا لتحقيق انتصار آخر عليهم إيابا، ولن تكون هناك مشكلة".