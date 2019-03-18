"الجمارك": 29 سيارة كهربائية استوردها أفراد خلال 2018

استوردت السعودية على مستوى الأفراد 29 سيارة كهربائية خلال العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليون ريال.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للجمارك - اطلعت "الاقتصادية" عليها – فإنه تم استيراد 28 سيارة كهربائية من اليابان بقيمة إجمالية بلغت 5.2 مليون ريال، في حين تم استيراد سيارة كهربائية واحدة من الولايات المتحدة قيمتها 300 ألف ريال تقريبا.

وسمحت السعودية للجهات المعنية باستخدام السيارات الكهربائية، حيث وضعت لائحة فنية منظمة لهذا الغرض.

وتعمل الشركة السعودية للكهرباء وفق اتفاقية تعاون مع شركات يابانية لتنفيذ المشروع التجريبي لاستخدام السيارات الكهربائية في المملكة، وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروع تطوير شاحن كهربائي سريع للسيارات.

وتتضمن اللائحة الفنية تجهيز متطلبات تتعلق بالحماية والصيانة والاستهلاك ومعدات محطات شحن السيارات الكهربائية.

من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" فيصل أبوشوشة رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في الغرف التجارية، إن باب الاستيراد للسيارات الكهربائية مفتوح حاليا أمام المستوردين الأفراد، بينما لم تبدأ بعد عملية الاستيراد عن طريق وكلاء السيارات المعتمدين في المملكة، مبينا أن ذلك سيأتي في وقت لاحق بعد اكتمال البنية التحتية التي تتضمن محطات الشحن والصيانة وغيرها من المطلوبات الفنية لهذا النشاط من السيارات، وحينها يبدأ الاستيراد بصورة تجارية.