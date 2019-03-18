وزير الطاقة: مهمة «أوبك» وحلفائها لم تكتمل بعد .. نحتاج إلى «البقاء على المسار»

قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمس إنه متفائل بشأن استمرار الالتزام باتفاق خفض المعروض المبرم بين "أوبك" ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة، المعروف تحت مسمى "أوبك+".

ووفقا لـ "رويترز"، أوضح الوزير الفالح على هامش اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو "أنا متفائل جدا بتحسن الالتزام باتفاق أوبك+، هو قوي بالفعل بالمعايير التاريخية".

وصرح للصحافيين بأن نسبة الالتزام بالتخفيضات في أول شهرين من العام أقل منها في 2017 و2018 لكن منتجي النفط "سيعوضون التأخر قريبا جدا".

وأضاف أن السعودية ومنتجي النفط الآخرين مثل أذربيجان سيواصلون العمل معا لإدارة استقرار سوق الخام، مشيرا إلى أن المملكة لا ترغب في وضع تكون فيه أسعار النفط مرتفعة للغاية.

وأضاف الفالح أن السعودية والدول الأخرى المنتجة للنفط ستواصل العمل من أجل إدارة استقرار سوق النفط، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

وأبلغ الفالح الصحافيين: "لن نسمح بتعرض أمن الطاقة لتحديات من أي حدث، لكننا في الوقت نفسه لن نترك المستثمرين، وشركات النفط والغاز حائرين لا يعلمون ما سيجلبه الغد على صعيد بيئة مستقرة مواتية لتدفق الاستثمارات على القطاع".

وأشار الفالح إلى أن مهمة "أوبك" وحلفائها لم تكتمل بعد، مضيفا أن مجموعة منتجي النفط بحاجة إلى "البقاء على المسار" على الأقل حتى حزيران (يونيو) حين ينتهي سريان الاتفاق العالمي الحالي لخفض الإمدادات.

ويرى وزير الطاقة أن هناك زيادة في مخزونات النفط رغم تراجع الإنتاج من إيران وفنزويلا، لافتا إلى أن نسبة الامتثال لاتفاق "أوبك+" في آذار (مارس) ستبلغ أكثر من 100 في المائة، وأن إنتاج النفط السعودي لن يستمر لأجل غير مسمى في تعويض إمدادات منتجين آخرين.

وذكر الفالح أن إنتاج السعودية من النفط في نيسان (أبريل) سيقل عن المستوى المستهدف لإنتاجها بموجب الاتفاق الذي تقوده "أوبك"، مضيفا "سنستمر في إعطاء قدوة يحتذى بها وسنفعل ما يجب علينا القيام به".

وأوضح الفالح، أن صادرات النفط السعودية في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) ستكون دون سبعة ملايين برميل يوميا، وسيقل مستوى نيسان (أبريل) بنحو 100 ألف برميل يوميا عن الشهر الحالي.

من جهته، قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك إن الاستثمارات الضرورية لضمان الاستقرار في صناعة النفط العالمية تعود بعد ركود لكن الوتيرة ما زالت بطيئة.

وأضاف باركيندو أن كبار منتجي النفط حققوا إنجازات كبيرة على صعيد التعاون وجهود تفادي عدم توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه يرحب بمزيد من الانخراط مع الولايات المتحدة لمعالجة قضايا القطاع.

ووفقا لتقديرات المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين العام الماضي، فإن صناعة النفط والغاز العالمية بحاجة إلى استثمار أكثر من 20 تريليون دولار على مدى الـ25 عاما المقبلة لتلبية النمو المتوقع في الطلب وتعويض التناقص الطبيعي في إنتاجية الحقول المستغلة.

ويرى باركيندو أن "هناك عددا من المشاكل النابعة من دورة التراجع التي شهدناها، وعلى رأس القائمة مسألة الاستثمارات. رأينا الاستثمارات تنكمش لعامين وحتى في الوقت الحالي فإن الانتعاش محدود جدا جدا".

وتابع: "بالنسبة لمشاريع الدورة الطويلة، وهي قاعدة الأساس للاقتصاد العالمي، فالصورة ما زالت غير مشجعة. لذا نرحب بانضمام الولايات المتحدة إلينا في حوار الطاقة العالمي هذا من أجل معالجة ذلك الأمر وقضايا أخرى تؤثر في الصناعة".

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط كبار آخرون بقيادة روسيا قد اتفقوا على جهود مشتركة لكبح إنتاج النفط بهدف استعادة التوازن في سوق الخام العالمية ودعم الأسعار.

وكان توقيع أول اتفاق من ذلك النوع في نهاية 2016 في فيينا، وقال باركيندو: "لم نحد عن المسار وأحرزنا تقدما كبيرا على صعيد عدم السماح للسوق بالعودة إلى عدم التوازن".

وأضاف "جميع الدول المشاركة ملتزمة بضمان استمرار توازن العرض والطلب من خلال عدم خروج المخزونات عن متوسط خمس سنوات. يظل ذلك معيارنا الرئيس في تقييم حالة سوق النفط والأمور على ما يرام حتى الآن".

ويرى باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك إن الالتزام باتفاق خفض المعروض المبرم بين "أوبك" وغير الأعضاء يتحسن وهو ما سيساعد سوق النفط على اجتياز الزيادة الحاصلة في مخزونات الخام.

ويرى باركيندو أيضا، أن "السوق ستجتاز إعادة بناء محتملة في المخزونات، وهي ما ينصب عليها اهتمامنا، بما يكفل توازن العرض والطلب من ربع سنة إلى آخر. نركز تركيزا فائقا على هذا الهدف المشترك".

من جهته، قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إنه من الضروري إجراء مباحثات في أيار (مايو) لتحديد الخطوات المستقبلية بشأن اتفاق إنتاج النفط بين أعضاء "أوبك" وحلفائهم من كبار مصدري الخام خارج المنظمة فيما يعرف باسم "أوبك+".

وأضاف نوفاك أن من المقرر اتخاذ قرار بحلول (مايو) أيار وحزيران (يونيو) بشأن الاستمرار في اتفاق خفض إنتاج النفط المبرم حاليا بين "أوبك" وكبار المنتجين خارجها في النصف الثاني من العام الحالي.

وذكر نوفاك أن روسيا ملتزمة باتفاق خفض الإمدادات المقرر أن ينتهي سريانه في حزيران (يونيو).

وأضاف أن المنتجين يرون أن أسعار النفط مستقرة، وأن التقلبات منخفضة، مشيرا إلى أن الطلب سيرتفع في الربعين الثاني والثالث.

من ناحيته، أوضح وزير النفط العراقي أن إمدادات النفط في آذار (مارس) انخفضت بأكثر منها في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، مضيفا أنه يجب على "أوبك" وحلفائها مواصلة العمل باتفاقهم على خفض الإنتاج حتى حزيران (يونيو) ثم يقررون بعدها.

من جانبه، أوضح كانات بوزومباييف وزير الطاقة الكزاخستاني أمس أن بلاده تتوقع أن يكون إنتاج النفط دون 1.8 مليون برميل يوميا في المتوسط في النصف الأول من العام الحالي.

وأشار بوزومباييف إلى أن الإنتاج سيخفض بمقدار 80 ألف برميل يوميا في آذار (مارس) مقارنة بمستويات تشرين الثاني (نوفمبر) ليتراجع إلى 1.82 مليون برميل يوميا.

وأضاف، أن التخفيضات ستنزل بالإنتاج إلى أقل من 1.8 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) بسبب غلق حقل كاشاجان النفطي.

ويرى بوزومباييف، :"حاليا، الإنتاج هناك بين 340 و350 ألف برميل يوميا، لذا ستكون التخفيضات كبيرة، نحو 200 ألف برميل يوميا".

ويتوقع بوزومباييف تراجع الإنتاج في أيار (مايو) أيضا لكنه سيعاود الارتفاع في حزيران (يونيو)، ليصبح متوسط النصف الأول من العام دون 1.8 مليون برميل يوميا.