"سحاب" تضيء منزل الزميل باوزير

رزق الزميل عبدالرحمن باوزير مدير التحرير في "عكاظ"، بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها "سحاب". "الاقتصادية" تبارك للزميل باوزير، سائلين الله أن يجعلها من مواليد السعادة وأن يقر بها أعين والديها.
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