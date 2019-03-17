أداء متباين لمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم متأثرة باستمرار حالة الترقب بين أوساط المستثمرين للعديد من الأنباء الجوهرية المتعلقة بشركات كبرى وقيادية .

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي ( إيجي إكس 30 ) التعاملات على مكاسب محدودة بلغت 0.28 % ليصل إلى مستوى 15033.48 نقطة، وارتفع مؤشر ( إيجي إكس 100 ) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% مسجلًا 1771.23 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ( إيجي إكس 70 ) بنسبة 0.04 % ليصل إلى 697.67 نقطة.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب بلغت 1.2 مليار جنيه عند الإغلاق ليسجل 832.4 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 484 مليون جنيه.