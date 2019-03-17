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البنك السعودي الفرنسي يعلن استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة

الاقتصادية من الرياض

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن تقدم عضو مجلس الإدارة  جاك أوليفر بروست (غير تنفيذي) بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 2019/03/15م وذلك لأسبابٍ شخصية. وقد وافق مجلس إدارة البنك بالتمرير على قبول الاستقالة بتاريخ 2019/03/17م على أن تسري اعتباراً من 2019/03/17م، وسوف يتم الإعلان في وقت لاحق عن اسم العضو المرشح البديل بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة على تعيينه. ويتقدم مجلس إدارة البنك بالشكر والتقدير للسيد/ جاك بروست على مساهمته الفعالة خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة.

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