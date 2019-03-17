البنك السعودي الفرنسي يعلن استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن تقدم عضو مجلس الإدارة جاك أوليفر بروست (غير تنفيذي) بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 2019/03/15م وذلك لأسبابٍ شخصية. وقد وافق مجلس إدارة البنك بالتمرير على قبول الاستقالة بتاريخ 2019/03/17م على أن تسري اعتباراً من 2019/03/17م، وسوف يتم الإعلان في وقت لاحق عن اسم العضو المرشح البديل بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة على تعيينه. ويتقدم مجلس إدارة البنك بالشكر والتقدير للسيد/ جاك بروست على مساهمته الفعالة خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة.