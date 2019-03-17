مشتريات قياسية للأجانب بالأسهم السعودية 1.6 مليار ريال في أسبوع.. ومستوى تاريخي لملكيتهم

سجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية في الأسهم السعودية آخر 11 اسبوعا على التوالي، بقيمة 9.6 مليارات ريال، عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل ترقية "فوتسي" وستاندرد أند بورز في 18 آذار (مارس) الجاري.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن المشتريات الصافية خلال الأسابيع الـ11 الأخيرة، جاءت بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ 19.1 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 9.5 مليار ريال.

وسجل الأجانب مشتريات صافية بقيمة 1.6 مليار ريال الأسبوع الماضي المنتهي في 14 من آذار (مارس) الجاري، وذلك بعد مشتريات أجنبية بـ 3.4 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ 1.8 مليار ريال.

وتأتي مشتريات المستثمرين الأجانب استباقا لبدء ترقية السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، بدءا من 18 آذار (مارس) الجاري.

وقفزت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 14 من آذار (مارس) الجاري، إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 103.1 مليار ريال، تشكل 5.07 في المائة من قيمة السوق البالغة 2.04 تريليون ريال في التاريخ ذاته.

وارتفعت ملكية الأجانب بقيمة 16.5 مليار ريال في آخر 11 أسبوعا، حيث كانت 86.6 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018.

وزادت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 19 في المائة بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنسبة 10.5 في المائة، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.

وقررت "فوتسي راسل" في آذار (مارس) 2018 ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءا من آذار (مارس) 2019، وتنتهي بنهاية العام ذاته.

وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، في حزيران (يونيو) 2018، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.

وبحسب "مورجان ستانلي"، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث سيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في أيار (مايو) 2019 والثانية في آب (أغسطس) من العام نفسه.

وفي تموز (يوليو) 2018، قررت مؤسسة "ستاندرد آند بورز داو جونز" لمؤشرات الأسواق S&P Dow Jones، ترقية سوق الأسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة العام الجاري 2019.

وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة.

* وحدة التقارير الاقتصادية