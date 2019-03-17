27 مؤلفا ومؤلفة يوقعون إصدارتهم في معرض الرياض الدولي للكتاب

شهد معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 أمس توقيع عدد من المؤلفين لإصداراتهم على منصات المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وبلغ عدد المؤلفين 16 مؤلفا فيما بلغ عدد المؤلفات 11 مؤلفة تنوعت إصداراتهم ما بين الروايات والقصص والكتب.

من جهته أوضح الدكتور محمد القدادي المؤلف القانوني الذي وقع كتابه تحت عنوان "موسوعة إنسان" أن هذه الموسوعة تضم 6 أجزاء تتحدث عن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حيث صدر الجزء الأول عن سيرته وهذا الجزء الثاني الذي يسرد اهتماماته بالشباب والرياضة. مضيفا أن معرض الرياض الدولي للكتاب يحظي بحضور عال وهذا دلالة على أن الكتاب مايزال مقروءا رغم ظهور الكتاب الإلكتروني.

من جهتها تحدثت المؤلفة هدي الفردان عن كتابها (نسائم روحانية). مشيرة إلى أن الكتاب هو باكورة إنتاجها الذي يتحدث عن كيف كانت حياتها مع الله. مشيدة بالتنظيم المحكم في منصات التوقيع. كما شهدت المنصة توقيع المؤلفة نوف الحسين لروايتها بعنوان (طنين) التي تحكي رحلتها في البحث عن الأجوبة وهذا هو إصدارها الثالث. موجهة شكرها لوزارة الإعلام على تشجيع المؤلفين والمؤلفات.