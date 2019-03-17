"فيسبوك" تضيف خاصية جديدة لتسهيل وصول المستخدمين إلى الألعاب

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" خاصية جديدة تتيح للمستخدمين الذين يمارسون ألعاب الكمبيوتر عبر الشبكة الوصول بسرعة إلى الألعاب. وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن "فيسبوك" أضافت تبويبا خاصا بالألعاب إلى شريط تصفح تطبيق "فيسبوك" للأجهزة الذكية والذي يظهر أعلى شاشة التطبيق بالنسبة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" وأسفل الشاشة بالنسبة لأجهزة "آيفون" التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس". في الوقت نفسه سيظهر رمز اختصار لصفحة الألعاب تلقائيا للمستخدمين الذين يقضون وقتا طويلا في ممارسة الألعاب أومشاهدة فيديوهات الألعاب أو التفاعل مع مجموعات الألعاب. يذكر أن مستخدمي "فيسبوك" حاليا يمكنهم الوصول إلى صفحة الألعاب لكن عليهم في هذه الحالة النقر على قائمة الإشارات المرجعية على صفحة "فيسبوك" وتصفح الرموز الموجودة للوصول إلى الألعاب.

وتشير خطوة "فيسبوك" الأخيرة إلى أن الشبكة التي تعرضت مؤخرا لسلسلة من الفضائح والأزمات، تحاول إغراء المستخدمين بقضاء المزيد من الوقت عليها. كما أن هذه الخطوة جزء من جهود "فيسبوك" لمنح المستخدم قدرة أكبر على التحكم في التطبيقات التي يريد مشاهدتها. يذكر أن "فيسبوك" أعادت في العام الماضي تصميم شريط تصفح التطبيقات لكي يعرض رموز الاختصار للوظائف أو التطبيقات التي يستخدمها المستخدم أكثر من غيرها. وتضم هذه القائمة "مركز فيديوهات فيسبوك" وتطبيق "ووتش" إلى جانب "المجموعات" وصفحة التسوق. وبحسب الإحصاءات فإن أكثر من 700 مليون مستخدم من مستخدمي "فيسبوك" يمارسون ألعاب الكمبيوتر ويشاهدون الفيديوهات أو يتواصلون مع مجموعات الألعاب عبر "فيسبوك". ومن المقرر إضافة تبويب الألعاب إلى شريط تصفح التطبيقات لعشرات الملايين من مستخدمي "فيسبوك" كمرحلة أولى ثم يتم إضافته إلى جميع المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.