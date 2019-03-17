"سابك" : الجمعية العمومية تصوت في 9 ابريل على توزيع أرباح 2018 .. وانتخاب مجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) بمركز الشركة الرئيس بمدينة الرياض وذلك بتاريخ 4 رجب الموافق 9 ابريل. ويحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، تعقد الجمعية العامة بناءً على دعوة اجتماع ثانِ يعقد خلال الثلاثين (30) يوماً التالية، ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية:

- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

- التصويت على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (6,600,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم والتي تمثل (% 22) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. (مرفق)

- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (6,600,000,000) مليون ريال بواقع (2.20) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (% 22) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 30/04/2019م.

- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

- التصويت على صرف (1,800,000) ريال كمكافـــــــأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31/12/2018م.

- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم ممثلي الحكومة) للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 10/04/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 09/04/2022.

- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10/04/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 09/04/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من :

• عبد الله بن محمد العيسى.

• نادر بن إبراهيم الوهيبي.

• عبد العزيز بن هبدان الهبدان.

• الدكتور خالد بن داود الفداغ.

- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

وبإمكان المساهمين التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني بتاريخ 6 أبريل 2019م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (4:00) عصر يوم انعقاد الجمعية

وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخصٍ آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (حسب المرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم (0112259766) أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] ،وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع اصطحاب أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل.

كما لفتت الشركة المستثمرين غير المقيمين ومدراء المحافظ إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسطاء المقيمين تخضع عند تحويلها أو قيدها في حساباتهم البنكية لضريبة الاستقطاع بنسبة (%5) طبقاً لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل.