"الأحساء للتنمية" تحقق صافي ربح 11.2 مليون ريال خلال 2018

حققت شركة الأحساء للتنمية صافي ربح بلغ 11.2 مليون ريال خلال 2018 مقابل خسائر بـ 6.9مليون ريال خلال 2017. فيما بلغ إجمالي الربح 52.7 مليون ريال خلال 2018 متراجعا 0.3% وبلغت ربحية السهم بالريال 0.15 ريال خلال ويعود سبب تحقيق صافي أرباح إلى ارتفاع الإيرادات وكذلك إنخفاض المصروفات البيعية والإدارية. وارتفاع توزيعات الأرباح المستملة من الشركات المستثمر فيها خلال 2018.
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