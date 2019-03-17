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أخبار الشركات- محلية

"الأحساء للتنمية" تحقق صافي ربح 11.2 مليون ريال خلال 2018

"الاقتصادية" من الرياض

حققت شركة الأحساء للتنمية صافي ربح بلغ 11.2 مليون ريال خلال 2018 مقابل خسائر بـ 6.9مليون ريال خلال 2017. فيما بلغ إجمالي الربح 52.7 مليون ريال خلال 2018 متراجعا 0.3% وبلغت ربحية السهم بالريال 0.15 ريال خلال ويعود سبب تحقيق صافي أرباح إلى ارتفاع الإيرادات وكذلك إنخفاض المصروفات البيعية والإدارية. وارتفاع توزيعات الأرباح المستملة من الشركات المستثمر فيها خلال 2018.

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