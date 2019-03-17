الاتهامات تلاحق التصميم الأساسي لـ «737 ماكس 8»

للمرة الثانية خلال أقل من خمسة أشهر، تحطمت طائرة جديدة من طائرات بوينج 737 ماكس 8، الأمر الذي أثار التساؤلات حول سلامة طائرة لم تبدأ العمل إلا في 2017.

حادثة سقوط الطائرة يوم الأحد الماضي لرحلة الخطوط الجوية الإثيوبية، أسفرت عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 157، وكذلك نوع الطائرة نفسها في حادثة تحطم طائرة شركة ليون إير في إندونيسيا، التي أسفرت عن مقتل 189 من الركاب والطاقم في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.

الكارثة الأخيرة دفعت هيئة تنظيم الطيران الصينية إلى أن تفرض على جميع شركات الطيران المحلية تعليق استخدام الطائرة من الساعة السادسة مساء يوم الإثنين، حيث قالت إن كلتا الحادثتين وقعتا خلال مرحلة الإقلاع، وتشتركان في أوجه شبه أخرى.

الخطوط الجوية الإثيوبية كانت قد سبقت إلى إيقاف تشغيل أسطولها من الطائرة حتى إشعار آخر. متحدث باسم شركة بوينج في الصين قال في بيان: "أشركنا زبائننا وهيئات التنظيم لدينا فيما يتعلق بالمخاوف التي قد تكون لديهم – سنحيلكم إليهم لمناقشة عملياتهم وقراراتهم. التحقيق ما زال في مراحله الأولى، وفي هذه المرحلة، بناء على المعلومات المتوافرة لدينا، ليس هناك أي أساس لإصدار توجيهات جديدة للمشغلين".

هل يمكن أن يكون هناك عيب تصميم أساسي في طائرة 737 ماكس 8 أدى إلى كلتا الكارثتين؟ هل سبق أن تم إيقاف تشغيل طائرة من نوع معين؟

قرار هيئات التنظيم بإيقاف تشغيل طائرة من نوع معين أمر نادر جدا. علاوة على ذلك، أمر مستغرب إلى حد كبير أيضا أن يقوم بلد آخر، في هذه الحالة الصين، بإيقاف تشغيل طائرة قبل أن يتم اتخاذ ذلك القرار من قبل هيئة تنظيم سلامة الطيران في البلد الذي صادق على الطائرة الأصلية، وهو في هذه الحالة هيئة الطيران الفدرالية في الولايات المتحدة.

أوضح ماكس كينجسلي-جونز من شركة فلايت جلوبال FlightGlobal: "من غير المعتاد إيقاف تشغيل طائرة، هذا أمر لا نقاش فيه. الإجراء العادي هو أن تقوم سلطة إصدار التصديق الرائدة، في هذه الحالة هيئة الطيران الفدرالي الأمريكية، بإصدار التوجيهات".

جون ستريكلاند، من شركة جيه إل إس JLS للاستشارات، يتفق أيضا على أن الخطوة التي اتخذتها كل من الصين وإندونيسيا "غير عادية"، مضيفاً: "نحن لا نعرف ما إذا كانت هناك زاوية سياسية أوسع لهذا، بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

هذه الخطوة ليست من دون سوابق. هيئة الطيران الفيدرالي كانت قد أمرت مؤقتا بإيقاف تشغيل طائرة بوينج 787 دريملاينر في كانون الثاني (يناير) من عام 2013، أثناء التحقيق في مشاكل متعلقة بالبطاريات التي تسببت في الحرائق.

إلا أن شركتي الطيران اليابانيتين الكبيرتين – أول نيبون إيرويز ANA وجابان إيرلاينز JAL – كانتا أول من تحدى معايير الصناعة، وأول من أوقف تشغيل طائرة بوينج الجديدة للمسافات الطويلة.

هذه الخطوة جاءت بعد أن هبطت طائرة 787 التي تشغلها شركة أول نيبون إيرويز ANA بشكل طارئ في كانون الثاني (يناير) من عام 2013، عندما شم الطاقم رائحة احتراق في المقصورة وعثر على إحدى بطاريات الليثيوم أيون فيها متفحمة ومتضررة بشدة. قبل تسعة أيام من ذلك، اشتعلت النيران في بطارية في طائرة 787 تشغلها شركة جابان إيرلاينز JAL.

بمجرد أن تصرفت هيئة الطيران الفدرالي، حذت جميع هيئات التنظيم الأخرى في جميع أنحاء العالم حذوها، وأوقفت جميع طائرات دريملاينر الـ50 الموجودة في الخدمة، في ذلك الوقت، عن الطيران.

الحادثة السابقة الوحيدة، التي تتضمن طائرة تجارية شائعة، كانت في عام 1979 عندما أوقفت هيئة الطيران الفيدرالي تشغيل طائرة ماكدونيل دوجلاس دي سي DC-10 لأكثر من شهر، بعد تحطم قاتل من نوع الطائرة نفسها.

ماذا نعرف عن حادثة تحطم "الإثيوبية"؟

بعد وقت قصير من الإقلاع من أديس أبابا في رحلة إلى نيروبي، طلب الطيار الإذن للعودة إلى المطار بعد الإبلاغ عن مشكلة في الطائرة. الطائرة فقدت الاتصال مع مراقبة الحركة الجوية بعد ست دقائق من التحليق، وسقطت على الأرض.

وفقا لموقع تتبع الرحلة فلايت تريدر Flightradar24: "سرعة الطائرة كانت غير مستقرة عموديا بعد الإقلاع" وتشير البيانات على موقعها الإلكتروني إلى أن الطائرة لم تتمكن من الارتفاع بسلاسة أيضا، على الرغم من أنها استعادت الارتفاع قبل فقدان الاتصال.

هل هناك علاقة مع كارثة "ليون إير"؟

يؤكد مسؤولو صناعة الطيران أن من السابق لأوانه معرفة ذلك. قال محلل صناعة الطيران ريتشارد أبو العافية: "حتى الآن، من الناحية العملية لا نعرف شيئا سوى أن الطائرة كانت لديها سرعة طيران عمودية غير منتظمة، وقد يكون هناك كثير من الأسباب المختلفة لذلك".

هناك بعض أوجه التشابه السطحية: كلتا الطائرتين تحطمتا بعد وقت قصير من إقلاعهما، هما جديدتان وواجهتا سرعة طيران عمودية وارتفاعا غير منتظمين قبل السقوط.

أضاف أبو العافية: "هذه الخصائص يتردد صداها قليلا بشأن حادثة تحطم طائرة شركة ليون إير، لذلك هذا ما سنحاول الالتفات إليه أولا".

ما الاختلافات بين الحادثتين؟

مرة أخرى، يقول مسؤولو صناعة الطيران إن من السابق لأوانه التكهن. التحقيق الأولي في كارثة شركة ليون إير توصل إلى مشاكل في ميزة منع الهَوَيان الجديدة على طائرة 737 ماكس، التي يبدو أنها أصدرت أوامر خاطئة متكررة، بخفض مقدمة الطائرة أثناء رحلة طائرة شركة ليون إير.

لا يوجد أي مؤشر حتى الآن إلى أن الرحلة الإثيوبية واجهت المشكلة نفسها، على الرغم من أن مسؤولي الطيران يقولون إن من المحتمل أن يبحث المحققون في هذا الاحتمال.

إضافة إلى ذلك، توصل التقرير الإندونيسي إلى أن طائرة ليون إير لم تكن "صالحة للطيران"، وأنها كانت قد واجهت مشاكل تقنية مماثلة في رحلة سابقة. أما طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية فلم تبلغ عن أي مشاكل صيانة قبل الرحلة.

هل أدت حادثة تحطم "ليون إير" إلى انخفاض مبيعات الطائرة؟

سلمت بوينج 350 طائرة من طائرتها طراز 737 ماكس 8 منذ أن دخلت الخدمة في أيار (مايو) من عام 2017، وبلغ إجمالي طلبياتها أكثر منخمسة آلاف من الجيل الأحدث من الطائرة ذات المحركين الأكثر مبيعا في العالم.

وفازت طائرة ماكس 8 إلى حد بعيد بأكبر نسبة من الطلبات – أكثر من النصف – من الأنواع الأربعة المختلفة من عائلة 737 الأكثر كفاءة في استخدام الوقود، مع فارق رئيس هو عدد الركاب الذين يمكن أن يحمله كل نوع.

من الأصغر إلى الأكبر، تتضمن المجموعة أيضا طرازات ماكس 7، 9 و10. طائرة ماكس 9 دخلت الخدمة في نيسان (أبريل) من العام الماضي، والتسليم الأول لطائرة ماكس 7 من المتوقع أن يكون في مرحلة ما في عام 2019. وهناك طراز ماكس 10 من المقرر له أن يدخل الخدمة في عام 2020.

كثير من الطلبات هي من شركات الطيران في الأسواق الناشئة مثل الخطوط الجوية الإثيوبية وشركة ليون إير.

يقول محللو صناعة الطيران إن حادثة تحطم رحلة ليون إير في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لم يؤد على يبدو إلى خسارة في مبيعات طائرة 737 ماكس 8، مع استمرار شركة بوينج في حجز طلبات جديدة منذ حادثة التحطم.

قال أبو العافية: "لا أعتقد أن هناك أي شخص يعتقد أن هذه طائرة معيبة بشكل أساسي. لن يجادل أحد أننا نتجه نحو عيب تصميم خطير وأساسي".

على أن المخاطر عالية بالنسبة لشركة بوينج، التي تعتمد أرباحها بشكل كبير على تسليم طائرات 737 ماكس، كما قال محللو الطيران.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

أرسلت شركة بوينج فريقا فنيا للمساعدة على التحقيق في حادثة التحطم في إثيوبيا. كما أرسل مجلس سلامة النقل الوطني في الولايات المتحدة فريقا مكونا من أربعة أشخاص للمساعدة على التحقيق.

شركات الطيران حول العالم ستراقب عن كثب لمعرفة ما إذا كانت حادثتا التحطم مرتبطتين، وما إذا كانتا تشيران إلى عيب سلامة في الطائرة.

بعض شركات الطيران الأخرى أيضا أوقفت تشغيل طائراتها من طراز ماكس 8، بما في ذلك شركة طيران إقليمية صغيرة هي كايمان إيرويز. كما أصدرت هيئة تنظيم السلامة في منغوليا أيضا تعليماتها بإيقاف تشغيل طائرة ماكس 8 الوحيدة التي تشغلها شركة ميات الوطنية للطيران MIAT، وذلك وفقا لوكالة الأخبار الصينية شينخوا.

في المغرب أيضا، أوقفت شركة الطيران الوطنية رويال إير ماروك تشغيل طائرتين من الطراز نفسه.