التطوير يفشل في دعم «بوينج» عالميا .. سمعتها على المحك

إيرادات شركة بوينج وأرباحها وسمعتها باتت كلها على المحك، بعد حادثتي تحطم متعاقبتين.

بورصة وول ستريت عاقبت أسهم شركة بوينج في افتتاح تداولات يوم الإثنين، بعد أن قررت الصين وإندونيسيا إيقاف تشغيل طائراتها الرئيسة من طراز 737 ماكس 8، في أعقاب ثاني تحطم مميت للطائرة الجديدة خلال أقل من خمسة أشهر، علما بأنهما تبعتا في ذلك إثيوبيا.

يشعر البعض بالقلق من أن طائرة بوينج 737 ماكس 8 قد لا تكون آمنة للطيران بعد الآن.

مع ذلك، تظهر الكوارث السابقة أن المستثمرين والركاب، ناهيك عن شركات الطيران وهيئات التنظيم، لديهم ذكريات قصيرة حتى عندما يتعلق الأمر بأكثر أحداث السفر المثيرة للخوف، التي يتم نشرها في جميع أجهزة التلفزيون والمواقع الإخبارية.

يصر المطلعون في صناعة الطيران على أنه من السابق لأوانه إصدار حكم نهائي، بالنظر إلى معرفة القليل جدا عن حادثة تحطم رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية ET302 يوم الأحد الماضي التي أسفرت عن وفاة 157 شخصا.

قررت الصين وإندونيسيا وإثيوبيا بسرعة إيقاف تشغيل الطائرة، على الرغم من أن معظم شركات الطيران الغربية قالت إنها لن تحذو حذوها.

يقول خبراء الطيران إن الأمر قد يستغرق أسابيع أو أشهر لتحديد ما إذا كانت ميزة منع الطائرة الجديدة، التي يعتقد المحققون أنها انطلقت بشكل خاطئ خلال حادثة تحطم شركة ليون آير في إندونيسيا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كانت أيضا السبب في الكارثة الإثيوبية.

تم تسليط الضوء على قلق شركة بوينج بشأن الحادثة في مذكرة داخلية من الرئيس التنفيذي دينيس مولينبورج إلى الموظفين يوم الإثنين الماضي، يحثهم على "التركيز على الحقائق وتجنب التكهنات"، مضيفا "أننا واثقون بسلامة طائرة 737 ماكس".

التأثير قصير الأمد في شركة بوينج كان شديدا – حيث انخفضت أسهم شركة تصنيع الطائرات القائمة بنسبة 12 في المائة في التداول المبكر في نيويورك.

كانت الأسهم تتجه نحو ما كان من الممكن أن يكون أسوأ يوم تداول لها منذ السابع عشر من أيلول (سبتمبر) من عام 2001، عندما تم الشعور بصدمة أسوأ هجوم إرهابي على الأراضي الأمريكية في شركة تصنيع الطائرات والصناعة.

بحلول فترة ما بعد الظهر في نيويورك، استعادت أسهم شركة بوينج نصف الخسائر ليتم تداولها بنسبة تقل عن 6 في المائة، بعد أن بدا أن احتمال إيقاف التشغيل العالمي قد انحسر، عندما أعلنت معظم شركات الطيران الغربية التي تشغل الطائرة أنها لن تقوم بإيقاف أي طائرة، وفشل إدارة الطيران الفدرالية في الولايات المتحدة بإصدار أمر إيقاف.

على أن هذا الأمر تغير الآن، حيث قررت عدة بلدان غربية وغيرها إيقاف تشغيل الطائرة أو منعتها من المرور عبر أجوائها، ومنها بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا وإندونيسيا والهند وسنغافورة والمكسيك والأرجنتين والبرازيل.

جون كوكس، الرئيس التنفيذي لشركة أنظمة تشغيل السلامة الاستشارية في مجال سلامة الطيران، التي تعتبر أيضا بمنزلة أفضل مسؤول سلامة في اتحاد طياري الخطوط الجوية قال إن "الأدلة لا تدعم إيقاف التشغيل في هذا الوقت".

وأشار: "لدينا أجهزة التسجيل، وعلينا التركيز على تنزيل البيانات، ومن ثم اتخاذ القرارات. التنزيلات الأولية ينبغي أن تكون متوافرة في غضون 48 ساعة"، مضيفا أن هناك أوجه تشابه واختلافات مع حادثة تحطم شركة ليون إير.

قال ريتشارد أبو العافية، محلل الطيران في مجموعة تيل: "في الوقت الحالي، كل شيء قيد النقاش لأنه لا يوجد شيء معروف".

وأضاف أن "عمليات الإيقاف يمكن أن تصبح مكلفة، فهي ضربة للإيرادات ويمكن أن تجلب معها التزامات محتملة نحو الزبائن. هذا هو السبب في أن الشركات الكبيرة تعمل في مجال الطائرات النفاثة، لأن الأمر يمكن أن يصبح مكلفا عندما تحدث الأمور السيئة".

"لا يمكنك استبعاد وقف الإنتاج، فكل شيء ممكن في الوقت الحالي، إلا أن هذه شركة لديها موارد مالية كبيرة جدا، وستكون قادرة على مواجهة العاصفة" حسب قوله.

تم إيقاف تشغيل طائرة بوينج 787 دريملاينر في عام 2013 لبضعة أشهر "ثم عادت رغبة الناس فيها في أقرب وقت ممكن".

وعلى الرغم من انخفاض أسهم بوينج بعد الإيقاف، إلا أنها أنهت عام 2013 بارتفاع بنسبة 81 في المائة.

أشار المحللون في "ستاندرد آند بورز" العالمية إلى أن بوينج لديها تراكم طلبات بمقدار 4600 لطائرة 737 ماكس، أو ستة أعوام من الإنتاج، "لذلك أي إلغاء للطلبات بسبب الحوادث لا بد أن يكون كبيرا بشكل لا يستهان به لكي يؤثر في معدلات الإنتاج على المدى القريب".

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز: "لا نعتقد أن هناك أي إلغاء لطلبيات طائرة 737 ماكس 8 ناتج بشكل مباشر من حادثة تحطم ليون إير"، مضيفة أن شركة إيرباص ستكافح لاستغلال مثل هذا الظرف، للدفع بالطلبيات على طائرتها A320neo المنافسة.

من الواضح أن ركاب الخطوط الجوية في الولايات المتحدة كانوا قلقين بشأن ركوب الطائرة، من خلال نشر رسائل قلق على مواقع التواصل الاجتماعي لشركات الطيران التي تشغل الطائرة.

وقالت شركة ساوثويست إيرلاينز، التي لديها واحد من أكبر أساطيل طائرة 737 ماكس 8، إنها "تتعامل مع بعض الأسئلة من الزبائن"، مضيفة أنه في شركة الطيران منخفضة التكاليف كالمعتاد، يستطيع الركاب تغيير الحجوزات دون رسوم.

شركة أمريكان إيرلاينز، وهي شركة أمريكية أخرى اختارت عدم إيقاف تشغيل أسطولها من طائرات ماكس، وأرسلت مذكرة إلى الموظفين يوم الإثنين تؤكد لهم أنها "لن تشغل أبدا أي طائرة غير آمنة".

مع ذلك، فقد دعا أحد كبار الساسة من الحزب الديمقراطي هيئات التنظيم الأمريكية إلى إيقاف الطائرات على الفور.

قال كاي فون رومور، المحلل لدى شركة طيران كوين: "السبب الجذري المحتمل لحادثة التحطم من المرجح أن يكون قابلا للحل، ولا نرى هذا كخطر طويل الأمد بالنسبة لشركة بوينج أو الموردين الرئيسين لطائرة 737 ماكس"، وأضاف أن "الجمهور المسافر لديه ذاكرة قصيرة جداً لحوادث التحطم الكارثية السابقة".

من جهته قال أبو العافية: "ما هو أمامنا ليس شيئا أساسيا للطائرة، فهم يوقفونها بسبب البرمجيات أو التدريب أو كليهما"، مشيرا إلى حقيقة أن شركة بوينج معروفة بأنها تعمل على إصلاح البرمجيات، بسبب الخطأ الذي يبدو أنه قد لعب دورا في كارثة شركة ليون إير، عندما تم دفع مقدمة الطائرة إلى الأسفل بشكل متكرر، من قبل نظام التحكم في الطيران الآلي قبل التحطم.

قالت إدارة الطيران الفيدرالية يوم الإثنين إنها تتوقع فرض إصلاح البرمجيات بحلول الشهر المقبل.

شركة بوينج بدورها قالت في بيان في وقت متأخر من يوم الإثنين: "خلال الأشهر القليلة الماضية، وفي أعقاب حادثة رحلة ليون إير رقم 610، عملت الشركة على تطوير تحسين برمجيات التحكم في الرحلات الجوية لطائرة 737 ماكس، المصممة لجعل الطائرة الآمنة في الأصل، أكثر أمانا بكثير".

"كانت الشركة تعمل عن كثب مع إدارة الطيران الفدرالية على تطوير وتخطيط وإصدار شهادات تحسين البرمجيات، وسيتم نشرها عبر أسطول طائرات 737 ماكس في الأسابيع المقبلة" على حد ما استفاض البيان في القول.

جيم كوريدور من شركة سي إف آر أيه CFRA للأبحاث قال: "طائرة 737 ماكس تشبه إلى حد كبير طائرة 737 الأقدم، مع محرك جديد وبرمجيات محدثة. وفي حين أن بعض شركات الطيران العالمية أوقفت مؤقتا تشغيل الطائرة، إلا أننا نتوقع استئناف معظم الرحلات الجوية خلال اليوم أو اليومين المقبلين".

ما يمكن أن يكون مختلفا هذه المرة هو أن الصين برزت كمشتر كبير لطائرة بوينج. كانت الصين أول من أوقف تشغيل الطائرات بعد الكارثة الأخيرة، ولم تنتظر إدارة الطيران الفدرالية لتقوم بذلك، كما هو الحال في ممارسة صناعة الطيران.

وقال أبو العافية معلقا على ذلك: "الصين أكبر سوق تصدير مفردة وبهامش واسع، لذلك فإن هذا أمر مؤلم".

جون ستريكلاند، مدير شركة جيه إل إس JLS لاستشارات النقل الجوي، قال إن طائرة 737 ماكس " جزء مهم جدا من محفظة منتجات شركة بوينج". وأضاف أن طائرة ماكس مكنت المجموعة من حيث المبدأ من تقديم "خدمات مسارات طويلة" وزادت مستوى الاهتمام بزبائن شركة الطيران.

وأضاف جون كوكس من شركة أنظمة تشغيل السلامة: "شركة بوينج تتعرض لكثير من الضغط. إذا كانت هناك مشكلة شائعة فسوف تواجه ضغوطا هائلة، أما إذا كانت هناك مشاكل مختلفة فلا يزال عليها حل معضلة كلتا الحادثتين".