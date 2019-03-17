ديون إندونيسيا الخارجية تقفز إلى383 مليار دولار

كشف بنك إندونيسيا، أمس، أن الدين الخارجي للبلاد بلغ 383.03 مليار دولار في كانون الثاني (يناير)، بزيادة قدرها 7.2 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه عام 2018، الذي بلغ فيه حجم الدين 357.6 مليار دولار.

وبحسب "الألمانية"، اعتبر البنك أن مستوى الدين طبيعي، ويشير إلى نمو أعلى في الاقتراض الحكومي وليس إلى نمو الدين في القطاع الخاص.

وقال البنك في تقريره: "ارتفع حجم الدين الخارجي في كانون الثاني (يناير) بمقدار 5.5 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق عليه، حيث بلغ الدين الخارجي لإندونيسيا 377.8 مليار دولار أمريكي.

في كانون الثاني (يناير)، بلغ الدين المشترك للحكومة وبنك إندونيسيا 190.2 مليار دولار، مقارنة بحجمه في كانون الثاني (يناير) 2018، الذي بلغ 180.2 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، بلغ حجم ديون القطاع الخاص في كانون الثاني (يناير) من هذا العام 193.1 مليار دولار.

وأضاف بنك إندونيسيا، "كانت الزيادة في الدين الخارجي ناجمة بشكل خاص عن قيام المستثمرين الأجانب بشراء سندات الدين السيادي الإندونيسي في كانون الثاني (يناير)، وهذا يشير إلى تحسن في ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد الإندونيسي".