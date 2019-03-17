ألمانيا وفرنسا تطرحان استراتيجية «تنافسية» للصناعات الأوروبية

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن ألمانيا وفرنسا تعتزمان دفع خطتهما الخاصة باستراتيجية الصناعة الأوروبية قدما خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة نهاية الأسبوع الجاري.

جاء ذلك خلال كلمة المستشارة الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت أمس، وكانت ألمانيا وفرنسا قد أعلنتا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي اعتزامهما التشارك في إنتاج خلايا البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية. وبحسب "الألمانية"، أوضحت ميركل في كلمتها أنه من المنتظر الحديث خلال القمة المقبلة عن التحالف (كونسورتيوم) المقرر في هذا الشأن. وأضافت، "ثمة كثير من العروض هنا، كما توجد فرص أوروبية وسنحاول في هذا الشأن كسب دول أعضاء أخرى لهذا المسار بالتحديد". ويأتي ذلك على خلفية أن أوروبا مهددة بالخسارة في التنافس على تقنيات محورية مثل الذكاء الاصطناعي وخلايا البطاريات للسيارات الكهربائية. والشركات الأوروبية مهددة بالتبعية لمنافسين من الصين وكوريا الجنوبية في مجال إنتاج خلايا بطاريات السيارات الكهربائية. وتؤكد ميركل أن الاستراتيجية الصناعية المقترحة من قبلها بالمشاركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تدور حول "تأمين وظائف في المستقبل في قطاعات اقتصادية استراتيجية في أوروبا".

وأعلنت ميركل اعتزامها الرد على تقييد التجارة العالمية الحرة ولفتت إلى أهمية عدم وجود سياسة حمائية أحادية الجانب، وقالت إن المهم "هو أن نرد بشكل متبادل على التطورات في التجارة في العالم".