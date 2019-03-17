قطاع الأعمال يعرض «رؤية المملكة 2030» في اجتماعات «العشرين»

شارك مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بوفد من أصحاب الأعمال السعوديين في اجتماعات قمة مجموعة الأعمال لمجموعة العشرين B20 التي عقدت في العاصمة اليابانية طوكيو يومي 14 - 15 من آذار (مارس) الجاري.

وألقى كلمة المملكة في اجتماعات القمة يوسف البنيان رئيس وفد القطاع الخاص السعودي، حيث ركز فيها على أهمية "رؤية المملكة 2030" وعدد من المحاور الأساسية منها التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والدور الذي تقوم به حاليا للتغلب عليها والدعوة إلى العمل والتعاون مع الشركاء الدوليين. وختم اللقاء بكلمة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، إذ أكد فيها أهمية توصيات مجموعة الأعمال ودور القطاع الخاص التنموي، وأهمية التعاون بين أعضاء مجموعة الـ20، كما تم تسليم التوصيات لرئيس هذه الدورة رئيس الوزراء الياباني لعرضها على زعماء الدول في قمة الـ20. وعقد وفد القطاع الخاص السعودي المشارك عددا من اللقاءات الجانبية، منها لقاء مع قيادات من غرف التجارة الدولية بحضور رئيس غرفة التجارة الدولية السعودية ياسين آل سرور، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للأعمال وغرفة التجارة الأمريكية، وقيادات منظمة تحالف الشركات العالمي، إضافة إلى الاطلاع على التجربة الألمانية كإحدى التجارب الناجحة للاستفادة منها في ترؤس المملكة لمجموعة العشرين 2020، وتم الاتفاق على عدد من المحاور وعقد ورش عمل في المملكة لوضع الإطار العام للتعاون مع المملكة في استضافتها للعام المقبل B20.