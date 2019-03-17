القروض الكبيرة مصيدة إمبراطوريات الهند القديمة

مجموعة ريلاينس التابعة لأنيل أمباني واحدة من التكتلات الأكثر تقاضيا في الهند، حيث رفعت خلال العام الماضي فحسب، 26 دعوى تشهير ضد الساسة ووسائل الإعلام، بما في ذلك صحيفة فاينانشيال تايمز.

هناك قضية أقيمت في الفترة الأخيرة ضد مجموعة إديلويس المالية ربما تكون الأكثر غرابة، والأكثر كشفا لبيئة غير مريحة على نحو متزايد لأساطين المال الهنود المثقلين بالديون.

في الوقت الذي أصبحت فيه مجموعته مثقلة بالديون على مدى الأعوام القليلة الماضية، تعهد أمباني برهن معظم مقتنياته من الأسهم في شركاته المدرجة في البورصة كضمان.

من بين أكبر حاملي السندات كانت مجموعة إديلويس – التي عمدت إلى تصفية وبيع كميات كبيرة من أسهم أمباني التي تعهد بها الشهر الماضي، لخفض مستويات انكشافها في السوق، بعد انخفاض أسعار تلك الأسهم.

تقاضي شركة ريلاينس الآن شركة إديلويس، بدعوى أنها لم تتبع الإجراءات الصحيحة في بيع الأسهم.

شركة إديلويس بدورها تنفي ارتكاب أي مخالفة، وكان حكم مبدئي من قبل محكمة مومباي العليا في القضية الجارية، قد أدان جانبا من جوانب شكوى المدعين بأنه "كاذب".

المعركة القانونية تسلط الضوء على الضغط المتنامي على بعض "المروجين" الأكثر شهرة في الهند، أو المساهمين المسيطرين.

خلال معظم العقدين الماضيين، أصبح كثير من المساهمين ذوي العلاقات الجيدة يتوقعون معاملة متعاطفة من المصارف، التي يتعاملون معها – وبشكل أساسي المصارف الكبيرة التي تسيطر عليها الدولة – والتي يمكن الاعتماد عليها في العادة لإعادة جدولة قروض لم يتم تسديدها في الوقت المحدد.

إلا أن تلك المصارف المملوكة للدولة تتعرض الآن لضغوط شديدة من منتقدي هذا النهج، بعد أن وصل العجز عن سداد قروض الشركات إلى مستويات خطيرة.

مع تقليص المصارف لأحجام إقراضها في الأعوام الثلاثة الماضية، لجأت المجموعات المثقلة بالديون على نحو متزايد إلى المؤسسات غير المصرفية وصناديق الاستثمار المشترك، أو ما يعرف عموما بمؤسسات مصرفية أو مالية الظل.

القروض من هذه المصادر كانت عادة مضمونة ضد الأسهم الشخصية للمساهم في شركاته المدرجة.

بعد ذلك في أيلول (سبتمبر) الماضي، تعرض ذلك المصدر لضغط مفاجئ. بعد كثير من حالات العجز عن سداد التزامات السندات من قبل مجموعة البنية التحتية الكبيرة آي إل آند إف سي IL&FS، تعرضت سوق السندات في الهند إلى انقباض مفاجئ، حيث عانت صناديق الاستثمار المشترك عمليات سحب من مستثمري التجزئة المتقلبين. وتوصل المساهمون الأضعف إلى أن من الصعب أكثر جمع المال من صناديق الاستثمار المشترك، أو من المؤسسات غير المصرفية التي كانت بدورها تعتمد على سوق السندات للحصول على التمويل.

هذا ما ركز الاهتمام على خطر محتمل يتمثل في نظام الشركات الذي يرتكز على المساهمين المسيطرين في الهند.

يحذر محللو الأسواق على نحو متزايد العملاء وينصحون بتوخي الحذر من شركات لديها كميات كبيرة من الأسهم تم التعهد بها كضمانات، في حال تم الاستيلاء عليها وبيعها من قبل دائنين، بعد مكالمات هوامش أرباح لم يرد عليها.

مع انخفاض أسعار الأسهم في هذه الشركات بشدة، وجفاف مصادر الائتمان الجديدة، لا يواجه بعض المساهمين الآن أي خيار سوى بيع أجزاء كاملة من امبراطوراتهم – وهي نتيجة كانت فيما مضى ستبدو غير محتملة.

وعد أمباني ببيع حصته الشخصية البالغة نسبة 31.6 في المائة في شركة ريلاينس باور لتمويل مدفوعات السندات، وطلب من المصارف الامتناع عن بيع أسهمه المتعهدة في الوقت الحالي.

تم الإعلان عن خطته بعد أيام من إعلان مماثل من شركة زي للترفيه، وهي واحدة من أكبر مجموعات التلفزيون في البلاد، كانت قد عانت هبوطا كارثيا في أسعار أسهمها، وسط مخاوف بشأن الكميات الكبيرة من الأسهم، التي تعهد بها مؤسسها سوبهاش تشاندرا.

وافق دائنو تشاندرا، مرة أخرى، بالاتفاق مع صناديق استثمار المشترك إلى حد كبير، على عدم بيع الأسهم المتعهد بها كضمانات لعدة أشهر مزيدة، في الوقت الذي سيحاول فيه بيع جزء كبير من حصته الشخصية في مجموعة زي.

وهناك مثال آخر هو "مستشفيات أبولو" وهي مجموعة طبية كبيرة، حيث تم التعهد بنسبة 26 في المائة من أسهمها كضمان من قبل عائلة ريدي المؤسسة لها.

تفيد التقارير أن عائلة ريدي تتطلع الآن إلى بيع حصتها الكاملة في مشروع تأمين مشترك.

موجات البيع القسرية المذكورة تعكس تغييرا في ميزان القوة في نظام الهند، الذي كان الدائنون السلبيون فيما مضى هم المسيطرون عليه، على نحو متزايد.

سلاحهم الأكثر قوة هو قانون الإفلاس الجديد في البلاد، وبموجبه يمكن عزل مجلس وإدارة الشركة المتعثرة على الفور وعرض الأصول للبيع. تم تطبيق هذه المعاملة في الأصل على كثير من المساهمين البارزين.

مع ذلك، فإن الاضطراب الأخير حول الأسهم المتعهدة يثير بعض الأسئلة غير المريحة حول ممارسات في قطاع صناديق الاستثمار المشترك في الهند، الذي توسع بشكل كبير في الأعوام الأخيرة.

ما يثير التعجب هو تأكيدات الصناديق بعدم تصفية الضمانات، عندما كان خطر استمرار انخفاض أسعار الأسهم يهدد أفضل خيار للمستثمرين فيها.

بالنظر إلى التقييمات المتقلبة للأسهم المدرجة، تم انتقاد الصناديق لقبول الأسهم كضمانات قروض في المقام الأول.

أخيرا، وهو الأكثر أهمية من ذلك، يجب أن يتساءل المرء ما إذا كانت صناديق الاستثمار المشترك تخدم زبائنها بشكل جيد، من خلال الاستثمار في سندات أدوات الاستثمار الشخصية للمساهمين، أم لا.

لطالما كانت المصارف في الهند في دائرة الضوء بسبب إقراضها الإشكالي لمصلحة الصناعيين البارزين.

أما الآن، فإن صناديق الاستثمار المشترك والمؤسسات غير المصرفية – التي تتخذ على نحو متزايد أدوارا مهمة في نظام الائتمان وسط مشاكل المصارف – قد باتت خاضعة لتدقيق مماثل.

هذا أمر جيد لتطوير القطاع المالي في الهند، إلا أنه يشكل صداعا آخر لبعض أعضاء طبقة المروجين، أيضا، الذين يعانون ضغوطا شديدة.