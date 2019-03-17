"السترات الصفراء" وجه لأزمة خانقة في فرنسا .. 70 % من السكان يعانون ارتفاع النفقات

هل تعد حركة "السترات الصفراء" انعكاسا لأزمة خانقة يعانيها المجتمع الفرنسي؟، للإجابة على هذا السؤال يحاول كثير من الجامعيين ومستطلعي الآراء تفسير هذه الظاهرة الاجتماعية الفريدة من نوعها، التي تهز فرنسا منذ أربعة أشهر.

وعكف الباحثون منذ بدء تحرك "السترات الصفراء" في الـ17 من تشرين الثاني (نوفمبر) على كشف خلفيات هذه الحركة غير السياسية التي انطلقت من دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودخلت في حرب مع السياستين المالية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون.

وللسبت الـ18 على التوالي نزل المتظاهرون إلى الشارع اليوم في أنحاء عديدة من فرنسا.

وبحسب "الفرنسية"، فقد التقت النتائج الأولية التي توصل إليها الباحثون عبر 800 استمارة أسئلة وزعت على 800 متظاهر من "السترات الصفراء"، مع نتائج استطلاع قام به "مرصد المجتمع والاستهلاك" في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي وشملت 4000 شخص يمثلون عينات مختلفة من السكان الفرنسيين.

واتفقت النتائج على "عدم وجود صورة نمطية" للمشاركين في هذا التحرك، ولو أن أكثرية بسيطة منهم تنحدر من طبقات اجتماعية متواضعة (عمال، موظفين، تجار صغار) ومن حملة شهادات غير عالية. أما المشاركون من الرجال فهم يتفوقون عدديا على النساء ولكن بنسبة بسيطة.

وقال فيليب مواتي أستاذ الاقتصاد في جامعة باريس ديدرو وأحد مؤسسي مرصد المجتمع والاستهلاك "إنهم بالنتيجة عينة تمثيلية عن السكان الفرنسيين".

وإذا كانت نسبة المشاركة في تظاهرات "السترات الصفراء" قد تراجعت مع مرور الوقت، فإن نسبة تأييد الفرنسيين لها تبقى مرتفعة.

وبحسب دراسة مرصد المجتمع والاستهلاك، فإن 49 في المائة من السكان يعدون أنفسهم من "السترات الصفراء"، أو شاركوا بالفعل في الاحتجاجات، وهناك 11 في المائة لا يقولون إنهم من "السترات الصفراء" لكنهم يلتقون مع ما تطرحه.

ويقول فيليب مواتي في هذا الصدد "هناك 60 في المائة من السكان بدرجات مختلفة يؤيدون هذه الحركة"، عادا "أن المخفي أعظم من جبل الجليد" الذي تمثله "السترات الصفراء".

وتقول مؤسسة "إيفوب" الفرنسية لاستطلاع الرأي "مع أن هذه الحركة تحظى بدعم متنوع، فإن "السترات الصفراء" تضم بشكل أساسي حملة الشهادات البسيطة وسكان ضواحي المدن".

وكشف عمل المرصد أن 43 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع لا يجدون أنفسهم في أي من الأحزاب السياسية الفرنسية.

وبدا من أجوبة الذين استطلعت آراؤهم أن تراجع القيمة الشرائية هو المحرك الأساسي للمتظاهرين الذي يدفعهم إلى الشكوى من غياب العدالة الاجتماعية.

أما أبرز المطالب حسب دراسة المرصد فهي العمل على رفع القيمة الشرائية للفرنسيين، خفض رواتب كبار المسؤولين والموظفين، خفض الرسوم على المحروقات، زيادة الحد الأدنى للأجور، وإعادة العمل بالضريبة على الثروة.

وإضافة إلى الحذر الشديد من الهيئات السياسية والاقتصادية والإعلامية القائمة في فرنسا، فإن أغلبية المشاركين في تحركات "السترات الصفراء" كشفوا عن تشاؤم كبير إزاء مستقبل الأجيال المقبلة، ويشككون في فوائد النمو الاقتصادي، ويخشون العولمة..

ويعتقد كريستيان لافال أستاذ علم الاجتماع في جامعة باريس، أن "هذه الحركة تكشف عن زيادة الانقسام الاجتماعي"، مضيفا "نعود إلى الخلاصة التي تقول إن بين 20 و25 في المائة من السكان يتدبرون أمرهم، في حين أن الـ 70 في المائة الباقين يعانون من الزيادة في النفقات".

بدورها، تقول كامي بيدوك الباحثة السياسية "المطلب الأساسي الذي يعد القاسم المشترك لدى "السترات الصفراء" هو التمكن من تأمين حياة كريمة".

ويتابع فيليب مواتي في كلامه عن توصيف المشاركين في تحركات "السترات الصفراء"، "الكل يتطلعون للتمكن من السفر وارتداء الثياب الفاخرة واستخدام الـ"آيفون"، إلا أن هذا الأمر المتوافر للميسورين، بات من الصعب جدا على الطبقات المتواضعة الوصول إليه".

وأضاف مواتي أن "المشكلة أعمق ما يعبر عنه مباشرة محتجو "السترات الصفراء"، ذلك أن هذه الحركة ليست سوى المظاهر الأولية لأزمة الحداثة الغربية ومجتمع الاستهلاك المفرط".