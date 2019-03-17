قوة الدولار ترسم قرارات المستثمرين في العالم .. والاسترليني في مأزق

تلعب أسعار صرف العملات دورا مركزيا في اتخاذ القرار الاستثماري، كما تلعب أيضا التوقعات المستقبلية بشأن قيم العملات - ارتفاعا أو انخفاضا - دورا رائدا في تحديد قرارات رجال الأعمال، بالاستثمار الآن أو الانتظار إلى حين.

ورغم الدور المتنامي لعملات الاقتصادات الناشئة، فإن القرار الاستثماري لا يزال يحدد وفقا لأسعار صرف العملات الدولية الرئيسة، وعلاقتها ببعضها بعضا وقيمتها في مواجهة قيمة عملات الاقتصادات الناشئة.

وقد يكون من نافلة القول إن الدولار لا يزال العملة الرئيسة في العالم، التي يتخذ أغلب المستثمرين قرارهم بالمضي قدما بالاستثمار من عدمه، وفقا لعلاقة العملة التي سيتم الاستثمار بها أو فيها بالدولار.

مع هذا، فإن التقلبات الراهنة في الاقتصاد العالمي، وتحذيرات كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي خلال الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس في كانون الثاني (يناير) الماضي، بأن النمو العالمي آخذ في التناقص، وخفض صندوق النقد توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي من 3.7 إلى 3.5 في المائة، جعلت المستثمرين أكثر ارتباطا بوضع العملة وقيمتها وسعر صرفها عند اتخاذ القرار الاستثماري.

لكن الأمر لا يبدو بهذه السهولة بالنسبة إلى توم وايبل المختص الاستثماري في صندوق التحوط البريطاني "سي كيو إس"، الذي يعتقد أن التقلبات السريعة الراهنة في العلاقة بين القيم المختلفة للعملات، تضع ضغوطا إضافية على القرار الاستثماري في الوقت الراهن.

ويضيف لـ"الاقتصادية"، أنه "بالنظر إلى التطورات الخاصة بالاسترليني، وهو أحد العملات الرئيسة في العالم، فبعد أن كان أغلب رجال الأعمال الدوليين يتجنبونه بسبب انخفاض قيمته، وجدناه يتأرجح بعنف في أعقاب تصويت البرلمان البريطاني الأخير، الذي خلصت منه الأسواق إلى أن بريطانيا لن تتخلى عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 29 آذار (مارس) الجاري".

وأشار وايبل، إلى أنه "خلال هذا الأسبوع ارتفعت العملة البريطانية بنحو 2 في المائة، وهذا يعني أن قطاعا واسعا من المستثمرين ربما يعتمد في صياغة قراره الاستثماري على سعر الاسترليني مرة أخرى، خاصة إذا ساد مزيد من الثقة في الأسواق بأن الجانب البريطاني لن يخرج من الاتحاد الأوروبي قريبا".

ويشير وايبل إلى أن "الطمأنينة التي تسود الأسواق بشأن الاسترليني تدفعه الآن ليكون أكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين".

لكن جاستين جينر، المحلل المالي في بورصة لندن، يرى أن الاسترليني لن يكون عملة براقة للمستثمرين الجادين على الأمد الطويل، إلا أنه قد يكون جذابا للمضاربين في العملات أو الراغبين في استثمارات سريعة وقصيرة الأمد.

وتحظى وجهة النظر تلك بدعم عدد من المختصين، الذين يعتقدون أن الانتعاش الراهن في أسعار صرف الاسترليني، غير مغرية لربط العملية الاستثمارية بسعر صرف العملة البريطانية، التي لم يخفف تحسنها الأخير من حقيقة مؤكدة هي أن غياب موقف بريطاني نهائي بشأن العلاقة بالاتحاد الأوروبي، يضعف من النظرة الدولية للاسترليني كعملة مستقرة.

وتترافق الشكوك التي تحيط بالاسترليني، مع موقف أكثر ميلا وانحيازا إلى العملة الأوروبية الموحدة اليورو، فتحسن أداء الاقتصاد الأوروبي، وغياب أي هزات حقيقية في الاقتصاد الأوروبي نتيجة الجدل الدائر بشأن موقف لندن النهائي من علاقتها بالتكتل، إضافة إلى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الجارية في الاتحاد الأوروبي عموما، ومنطقة اليورو على وجه الخصوص نتائج إيجابية، تجعل اليورو أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة بالاسترليني على الأقل عند اتخاذ القرار الاستثماري.

ويقول لـ"الاقتصادية"، الدكتور سوني دانهر أستاذ النظم الاستثمارية في جامعة ليدز، "إنه على ما يبدو فإن لليورو جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين خاصة في المرحلة الراهنة، فهو العملة الثانية على المستوى الدولي حاليا، والمنافسة تبدو بينه وبين الدولار كقطب استثماري، وتكمن المشكلة الحقيقية التي تدفع رجال الأعمال إلى الحذر عند اتخاذ قرار استثماري بشأن اليورو، في أن هناك 19 دولة يجب أن تتفق جميعا بشأن المسار الذي يجب أن تأخذه تلك العملة، وأي خلافات بينها سريعا ما تطفو على السطح وتؤثر في سعر صرف اليورو، ولذلك لربما فضل البعض الفرنك السويسري أو الين الياباني باعتبارهما أكثر استقرارا، لكن بطبيعة الحال تؤكد أن الجميع يتخذ قراره الاستثماري وفقا للدولار".

في الحقيقة، إن السمات التي تتحلى بها سويسرا وهي واحدة من أغنى دول العالم، ومن أكثر الاقتصادات الدولية تنافسية، منحت الفرنك السويسري مكانة آمنة في المجتمع المالي العالمي.

فالفرنك السويسري سادس أكثر العملات تداولا في العالم، ويمثل حاليا 5 في المائة من معاملات الصرف الأجنبي عالميا، ما جعله ملاذا آمنا في المجال الاستثماري.

توضح لـ"الاقتصادية"، راديك بيرجمان الاستشارية في مجال الاستثمارات المالية، أن "العملة السويسرية تعد استثمارا آمنا منذ زمن طويل، وبعكس الملاذات الآمنة الأخرى مثل الذهب، فهي متاحة بسهولة ولديها سيولة عالية ومدعومة بالاقتصاد السويسري، الذي يعد نفسه المركز المصرفي للاقتصاد العالمي، ولهذا فإن كثيرا من المستثمرين في المؤسسات والحكومات مغرمون باستخدام الفرنك في الاغراض الاستثمارية".

لكن المشكلة أن بعض نقاط قوة الفرنك السويسري هي نقاط ضعفه في المجال الاستثماري أيضا، وهو ما يجعل الإقبال عليه حذرا ومحدودا، ففي أيلول (سبتمبر) 2011 تم ربط الفرنك باليورو في إطار سعي سويسرا إلى ضمان استقرار اقتصادها.

لكن عديدا من سماسرة العملات الأجنبية الكبار والمستثمرين تعرضوا لخسائر قدرت بمليارات، ما دفع بكثير من المستثمرين إلى التردد في الاستثمار في الصناديق السويسرية، بالنظر إلى عدم القدرة على التنبؤ بسلوك البنك المركزي السويسري.

تقول بيرجمان، "إن علينا أن نأخذ في الحسبان أن كثيرا من البنوك الدولية لديها قناعة بأن الفرنك السويسري مقيم حاليا بأعلى من قيمته، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والنمو القوي للاقتصاد الأمريكي مقارنة بسويسرا بل ومعظم الاقتصادات المتقدمة، عوامل من شأنها أن تساعد على تنامي قوة الدولار، ويمكن القول إن الفرنك السويسري بديل للدولار الأمريكي في أوقات الاضطرابات العنيفة، لكن في ظل التقلبات المتوقعة يظل للدولار بريق خاص".

لكن ماذا عن الين الياباني، فالاقتصاد الياباني يحتل المرتبة الثالثة عالميا، ما يمنح الين زخما قويا في الأسواق، وقد شهد الين ارتفاعا في أسواق العملات الأجنبية تعبيرا عن طلب يكشف ثقة المستثمرين بأداء الاقتصاد الياباني.

ويوضح لـ"الاقتصادية"، ويليم مات المختص المصرفي في مجموعة لويدز المصرفية، أن "تحسن الطلب على الين مرتبط بالصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وبالنسبة إلى كثير من المستثمرين الذين تنتابهم الشكوك حول الاقتصادين الصيني والأمريكي فإن الين خيار جذاب".

ويستدرك قائلا "لكنه خيار مؤقت مرتبط بالصراع بين واشنطن وبكين، وبمجرد تحسن العلاقات بين الطرفين سيتقلص إقبال المستثمرين على العملة اليابانية".

في السياق ذاته، يبقى الحديث عن اليوان الصيني والدولار الأمريكي عملتين دوليتين لهما مكانة خاصة بالتأثير في قرارات المستثمرين الدوليين.

لكن معظم المختصين يشيرون إلى أن وضع اليوان الصيني كقطب استثماري، مشكوك فيه في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بكين نتيجة الحرب التجارية مع واشنطن، ما يفتح الباب على مصراعيه لأن يهيمن الدولار على ساحة الاستثمار العالمي.

مكارتن هانز الباحث السابق في صندوق النقد الدولي الذي يعمل حاليا ضمن المجموعة الاستشارية في بنك إنجلترا يعتقد أنه "عندما نتحدث عن الاقتصاد الأمريكي فنحن نتحدث عن دولة بلغ معدل ديونها 22 تريليون دولار، وأغلقت أبواب مؤسساتها الحكومية قبل أسابيع معدودة، في أطول إغلاق حكومي في تاريخها، ونظامها المصرفي قبل عام كان يواجه أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، فالمنطق إذن أن يفر المستثمر من الدولار، وأن يفقد الدولار موقعه كملاذ آمن لا يقهر، لكن ما يحدث هو العكس، فالدولار يزداد قوة نتيجة الطلب العالمي، ويحتل مكانة أكبر كمستودع للمدخرات العالمية، ويعد الملاذ الآمن في أوقات الأزمات، والعامل الرئيس في تحديد أسعار السلع وفي مقدمتها النفط".

ويضيف لـ"الاقتصادية"، أن "الأمر بسيط وهو أنه لا يوجد بديل للدولار، فالاقتصاد العالمي مرتبط به، ما يمنح الولايات المتحدة قوة هيكلية مذهلة، فالاقتصاد الممنوع عليه العمل بالدولار اقتصاد تعرض لحكم بالإعدام، ولهذا على الرغم من تعرضه كباقي العملات لاهتزازات، يظل العملة الأقوى والأكثر جاذبية للمستثمرين، وربما المحدد الأول لقرار الاستثمار لدى جميع رجال الأعمال بلا استثناء".