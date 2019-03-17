خادم الحرمين يرعى حفل السباق الكبير للفروسية على كأس المؤسس

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية، البارحة، حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن لجياد الإنتاج المحلي، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين إلى ميدان الفروسية يرافقه الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير متعب بن عبدالله، والأمير سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سيف الدين بن سعود، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، والأمير سعد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وعادل المزروع مدير عام نادي الفروسية.

عقب ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين إلى المنصة الرئيسة، حيث عزف السلام الملكي. ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين عرضا مرئيا عن الخيل العربية الأصيلة. كما شاهد استعراضا لبعض فنون ومهارات الخيل. عقب ذلك أديت العرضة السعودية.

بعدها انطلق الشوط العاشر على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز، وعقب نهاية الشوط، سلم خادم الحرمين الشريفين كأس المؤسس، للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، بعد فوز الفرس "مجتاحة" بالمركز الأول.

كما تسلم خادم الحرمين الشريفين هدية تذكارية من الشركة الراعية لمسابقات نادي الفروسية، تشرف بتقديمها الدكتور طارق عناية النائب الأعلى لقطاع الأعمال رئيس مجموعة الاتصالات السعودية.

عقب ذلك عزف السلام الملكي، ثم غادر خادم الحرمين الشريفين مقر ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية مودعا بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.