10 مليارات ريال قيمة صادرات السعودية غير النفطية إلى العراق خلال 5 سنوات

أكد المهندس صالح السلمي الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، أن صادرات المملكة غير النفطية إلى العراق خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نحو عشرة مليارات ريال، مضيفا أن صادرات المملكة إلى العراق خلال عام 2018 بلغت ما قيمته 2.4 مليار ريال، وأن قطاع المواد الغذائية احتل المرتبة الأولى للصادرات السعودية إلى العراق بقيمة 662 مليون ريال، تلاه قطاع مواد البناء بقيمة تصديرية بلغت 565 مليون ريال.

ووفقا لـ"واس"، تنظم "الصادرات السعودية" اليوم في الرياض، أعمال البعثة التجارية السعودية – العراقية، حيث يشارك في البعثة أكثر من 130 منشأة سعودية من قطاعي مواد البناء والأغذية وعدد من الشركات العراقية؛ بهدف بحث واستكشاف فرص تصدير المنتجات السعودية إلى العراق، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنمية الصادرات غير النفطية وتعزيز فرص وجود المنتجات المحلية في الأسواق الدولية، وتستمر لمدة يومين.

وأشار السلمي، إلى أن هذه البعثة التجارية تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع العراق، التي ترجمتها أوجه التعاون والتوافق المشترك في مختلف الأصعدة وفي مقدمتها الشراكة التجارية والاقتصادية.

وتقوم "الصادرات السعودية" ضمن أعمال البعثة التجارية، بتنظيم اجتماعات مطابقة الأعمال بين المصدرين السعوديين من جهة، والمشترين المحتملين من العراق من جهة أخرى لتحقيق وصول أفضل للمنتجات الوطنية إلى السوق العراقية، ولعقد الصفقات التجارية بينهم، وذلك في إطار حرص "الصادرات السعودية" على مواصلة جهودها في الترويج للمصدرين السعوديين ومنتجاتهم وتطوير منصات مبتكرة تجمعهم مع المشترين والشركاء المحتملين حول العالم، ما يعزز مكانة المنتجات السعودية كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل ترجمة لـ"رؤية المملكة 2030".

يذكر أن "الصادرات السعودية" توظف إمكاناتها كافة نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير.

كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة. وتعمل "الصادرات السعودية" أيضا على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب. وتسهم "الصادرات السعودية" في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية.