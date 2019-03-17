الملك: مجزرة نيوزيلندا تؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب

وصف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استهداف المصلين الآمنين في مسجدين في نيوزلندا بـ "المجزرة الشنيعة" و"العمل الإرهابي".

وقال خادم الحرمين الشريفين، في تغريدة على حسابه بـ "تويتر"، إن هذه المجزرة الشنيعة تؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب.

وفيما يلي نص تغريدة خادم الحرمين الشريفين: "إن المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزلندا، عمل إرهابي، وتؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب. نسأل الله أن يرحم الشهداء الأبرياء، ويعجل بشفاء المصابين".

من جهة أخرى، قال الدكتور فهد المطيري رئيس قسم حقوق الإنسان في البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، إن السعودية حذرت مرارا وتكرارا من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات الأخرى على المستوى الوطني، ودعت بعض الحكومات إلى اعتماد خطابات وسياسات متوازنة تسهم في دمج المسلمين في هذه الدول في مجتمعاتها.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المطيري في حلقة النقاش حول تخفيف حدة الشعبوية القومية المتصاعدة وأيديولوجيات التفوق العنصري المتطرفة ومحاربتها في مجلس حقوق الإنسان الدورة الـ 40 في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وفي بداية الكلمة انتهز المطيري هذه المناسبة ليعرب باسم المملكة عن أحر التعازي لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مسجدي مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وأعرب المطيري باسم المملكة عن القلق من بعض الخطابات والسياسات العنصرية في بعض الدول من بينها أستراليا، وآيسلندا، ونيوزيلندا، وكندا، وهولندا، وبلجيكا، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والنرويج، والدنمرك، والسويد.

وعبر المطيري عن شعور المملكة بعميق القلق جراء التساهل والمحاباة لبعض من يدعمون خطابات التطرف والكراهية والعنف، حيث إن هناك من يصرح بهذه الخطابات المقيتة في بعض برلمانات هذه الدول، وسط ترحيب بحجة حرية الرأي والتعبير. ونطالب هذه الدول بإصدار قوانين تحد من العنصرية ضد المسلمين.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية إن وزارة الخارجية وفور وقوع الحادث الإرهابي الأليم في مدينة كرايست تشيرش باشرت متابعتها للحادث وبعمل مستمر ومتواصل من قبل سفارة المملكة لدى نيوزيلندا، للوقوف على مستجدات الحالة الصحية للمصابين السعوديين، حيث يتماثل أحدهما للشفاء وانتقل الآخر إلى رحمة الله البارحة بتوقيت المملكة، ومتابعة شؤون جميع المواطنين الموجودين في نيوزيلندا لضمان أمنهم وسلامتهم وبتعاون مع الجهات المختصة في نيوزيلندا.

وأكد العساف أن هذا يأتي إنفاذا للتوجيهات الكريمة والمتابعة الحثيثة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد.

وأضاف وزير الخارجية أن هذا العمل الإرهابي البشع يتطلب من الجميع مواصلة الجهد لمحاربة خطاب الكراهية ومواجهة كل مسببات العنف والإرهاب.

بدوره، اطمأن المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية على صحة أصيل الأنصاري الذي نجا من العمل الإرهابي المشين الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.

وهنأ الراجحي في اتصال هاتفي أجراه مع فاطمة الأنصاري الموظفة في مؤسسة رعاية الفتيات في منطقة مكة المكرمة، بسلامة ابنها, داعيا الله عز وجل أن يحفظه ويعيده لأسرته سالما معافى.

ووجه بمنح الموظفة إجازة لمرافقة ابنها للاطمئنان على وضعه الصحي, بعد خضوعه أمس لعملية جراحية إثر تعرضه للإصابة.

وخيم الحزن على نيوزيلندا، أمس، إثر الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا وجرح العشرات.

ومعظم الضحايا من المهاجرين من دول مثل باكستان وماليزيا والهند وإندونيسيا والصومال وأفغانستان، إضافة إلى ضحايا عرب من السعودية ومصر وفلسطين والعراق والأردن وغيرها.

وبعد الهجوم، تعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن على الفور بتشديد قوانين الأسلحة، بعدما تبين حصول الإرهابي على رخصة لحيازة الأسلحة وأنه استخدم خمسة أنواع، اثنان منها شبه آلية. وقالت أرديرن للصحافيين في كرايست تشيرش أمس إن الأسلحة كانت معدلة على ما يبدو. وأضافت "هذا أحد التحديات التي نتطلع لبحثها أثناء تغيير قوانيننا".

وبحسب موقع منظمة "جان بولسي"، تشترط القواعد في نيوزيلندا حصول من يمتلك سلاحا على رخصة بذلك، لكن القوانين، بعكس الحال في أستراليا المجاورة، لا تشترط تسجيل كل الأسلحة، ما يجعل الرقابة عليها في هذا البلد ضعيفة. وقال فيليب ألبيرز الخبير في قوانين الأسلحة ومقره أستراليا، وهو أيضا مدير موقع منظمة "جان بوليسي": "لا تعلم الشرطة عدد الأسلحة الفعلي الموجود في نيوزيلندا". ولم تتغير قوانين الأسلحة في نيوزيلندا منذ عام 1992 رغم الدعوة إلى ذلك، إثر مراجعات لحكومات متعاقبة. يذكر أن أفراد الشرطة في نيوزيلندا لا يحملون عادة أسلحة.

وفي السياق، أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون أن الحكومة ستوجه اللوم إلى سيناتور بسبب تصريحاته المعادية للإسلام بشأن إطلاق نار على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية.

وكان فرازر أنينج، السيناتور عن ولاية "كوينزلاند" الأسترالية وهو سياسي مستقل ينتمي إلى اليمين المتطرف، قد قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الجمعة: "هل ما زال أحد يجادل بشأن الصلة بين هجرة المسلمين والعنف؟".