السلمي : صادرات السعودية غير النفطية إلى العراق خلال 5 سنوات بلغت 10 مليارات ريال

تنظم هيئة تنمية الصادرات السعودية يوم غد في الرياض أعمال البعثة التجارية السعودية - العراقية حيث يشارك في البعثة أكثر من 130 منشأة سعودية من قطاعي مواد البناء والأغذية وعدد من الشركات العراقية بهدف بحث واستكشاف فرص تصدير المنتجات السعودية إلى العراق، وذلك إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنمية الصادرات غير النفطية وتعزيز فرص تواجد المنتجات المحلية في الأسواق الدولية، وتستمر لمدة يومين.

وتقوم "الصادرات السعودية" ضمن أعمال البعثة التجارية بتنظيم اجتماعات مطابقة الأعمال بين المصدرين السعوديين من جهة والمشترين المحتملين من العراق من جهة أخرى لتحقيق وصول أفضل للمنتجات الوطنية إلى السوق العراقي ولعقد الصفقات التجارية بينهم وذلك في إطار حرص "الصادرات السعودية" على مواصلة جهودها في الترويج للمصدرين السعوديين ومنتجاتهم وتطوير منصات مبتكرة تجمعهم مع المشترين والشركاء المحتملين حول العالم، مما يعزز مكانة المنتجات السعودية كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل ترجمة لرؤية المملكة 2030. وأشار الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السُلمي بأن هذه البعثة التجارية تؤكد على عمق العلاقات التاريخية مع جمهورية العراق الشقيقة والتي ترجمتها أوجه التعاون والتوافق المشترك في مختلف الأصعدة وفي مقدمتها الشراكة التجارية والاقتصادية.

وأبين المهندس السلمي أن صادرات المملكة غير النفطية إلى العراق خلال الخمس سنوات الماضية وصلت إلى ما يقارب الـ 10 مليارات ريال. مضيفا أن صادرات المملكة إلى العراق خلال 2018 بلغت ما قيمته 2.4 مليار ريال وأن قطاع المواد الغذائية احتل المرتبة الأولى للصادرات السعودية إلى العراق بقيمة 662 مليون ريال تلاه قطاع مواد البناء بقيمة تصديرية بلغت 565 مليون ريال. يذكر أن "الصادرات السعودية" توظف إمكاناتها كافة نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير. كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة.

وتعمل "الصادرات السعودية" أيضا على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب. وتساهم "الصادرات السعودية" في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية. كما تقدم "الصادرات السعودية" خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية. ويأتي عمل "الصادرات السعودية" ترجمة لرؤية المملكة 2030 وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.