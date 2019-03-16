"ذي ميرور" : استاد الملك فهد يمكنه استضافة دوري أبطال أوروبا

رغم عدم وجود أي قرار رسمي بنقل المباراة خارج القارة الأوروبية ألقت صحيفة "ذي ميرور" البريطانية العريقة الضوء على الاستادات التي يمكنها استضافة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وكشفت الصحيفة النقاب عن 6 استادات يمكنها الفوز بحق الاستضافة حال نقل المباراة خارج أوروبا خلال أي من المواسم المقبلة. وضمت القائمة استاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض. وكان ألكسندر سيفرين الذي أعيد انتخابه في فبراير الماضي رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألمح في العام الماضي إلى احتمالية نقل نهائي دوري الأبطال إلى قارة مختلفة في ظل المشاكل اللوجيستية والمالية التي أحاطت بنهائي البطولة الموسم الماضي والذي أقيم في كييف.

ويقام نهائي دوري الأبطال للموسم الحالي في استاد "واندا ميتروبوليتانو" مقل فريق أتلتيكو مدريد بالعاصمة الإسبانية مدريد فيما يقام نهائي الموسم المقبل في اسطنبول بتركيا. وتساءلت "ذي ميرور" عما سيحدث وعن المكان الذي ستقام عليه المباراة في المواسم التالية حال قرر اليويفا نقلها خارج أوروبا. ورشحت الصحيفة ستة استادات خارج أوروبا لاستضافة المباراة في حال اتخذ قرارا بهذا الشأن. وضمت القائمة استاد الملك فهد بالرياض ووصفته الصحيفة بأنه استاد يتمتع بتصميم حديث ويحظى بسعة رائعة تبلغ 68 ألف مقعد وأنه شيد في عام 1987 كما يطلق عليه لقب "جوهرة الاستادات" كما أشارت الصحيفة إلى السقف الرائع والفريد للاستاد والذي يرتكز على 24 عامودا حيث يعمل هذا السقف كمظلة للوقاية من حرارة الشمس.