السفارة السعودية : الحالة الصحية لأصيل الأنصاري "مستقرة"

أوضحت السفارة السعودية في نيوزلندا أنها قامت بزيارة المواطن أصيل الانصاري في المستشفى بعد إصابته في الحادث الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايس تشيرش. وطمئنت السفارة أسرته ومحبيه على صحته بعد خضوعه لعملية جراحية صباح هذا اليوم وحالته مستقرة الآن ومن المتوقع خروجه من المستشفى غدا الأحد.