أقدم بنك سويدي أجرى معاملات مصرفية مشبوهة بقيمة 10 مليارات دولار

ذكر تقرير إعلامي أمس أن حجم التعاملات المشبوهة التي قام بها مصرف "سويد بنك" وهو أقدم مصرف في السويد، في إطار فضيحة تبييض الأموال المتورط فيها مصرف "دانسك بنك" الدنماركي تفوق التقديرات السابقة.

بحسب "الألمانية"، قالت قناة "إس.في.تي" التلفزيونية السويدية "إن مراجعة داخلية أجراها "سويد بنك" بشأن فضيحة "دانسك بنك" في العام الماضي أشارت إلى إجراء معاملات مشبوهة قيمتها 95 مليار كرون سويدي "10.2 مليار دولار". وهو ما يتجاوز بواقع الضعف التقديرات الأولية لحجم تورط أقدم مصرف في السويد وأحد أكبر المصارف في دول منطقة البلطيق في فضيحة "دانسك بنك".

وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتضخم فيها حجم الاتهامات الموجهة إلى أحد أكبر مصارف دول شمال أوروبا.

وكان "دانسك بنك" اعترف العالم الماضي بقيام فرعه الصغير في إستونيا بمعاملات مشبوهة قيمتها 230 مليار دولار، رغم أن التحقيقات بدأت نتيجة الشك في تعاملات قيمتها 200 مليون دولار فقط.

من ناحيته، قال مصرف "سويد بنك" في بيان موجه إلى البورصة السويدية أمس "إنه يمارس كل مسؤولياته بجدية من عمليات تبييض الأموال".

وأضاف المصرف أن "الأرقام التي نشرتها القناة التلفزيونية تمثل إجمالي قيمة جميع المعاملات المشكوك فيها، التي ظهرت عندما قام بمراجعة حركة الأموال "دانسك بنك" و"سويد بنك" خلال الفترة من 2007 إلى 2015، استنادا إلى عدد من مؤشرات المخاطر".

وأشار المصرف إلى أن عملية المراجعة تضمنت أيضا مراجعة أكثر عمقا لتعاملات نحو 2000 عميل، لكنه لم يكشف الرقم الإجمالي للتعاملات التي تمت مراجعتها في أعقاب تفجر فضيحة "دانسك بنك".

وأوضح البنك أنه "في حالات كثيرة لم تكن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية، وفي بعض الحالات قمنا بخطوات أخرى، منها إبلاغ شرطة الجرائم المالية".