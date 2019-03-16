الأسهم السعودية تضيف إلى قيمتها السوقية 27 مليار ريال في أسبوع

أنهت الأسهم السعودية أطول سلسلة تراجع أسبوعية في أربعة أشهر مع ارتفاعها 103 نقاط بنسبة 1.22 في المائة لتغلق عند 8582 نقطة، وزيادة قيمتها السوقية بنحو 27 مليار ريال لتصل إلى 2.03 تريليون ريال.

بينما مؤشر "ام تي 30" ارتفع 1.8 في المائة بنحو 22 نقطة ليصل إلى 1268 نقطة.

وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق، حيث أشير إلى أن السوق شهدت نشاطا شرائيا إيجابيا رغم التراجع في الأسبوع السابق، كما أن تلك الإشارة "قد تكون بداية تحول إلى الدخول في موجة إيجابية خلال الفترة المقبلة". ومع استمرار استقرار السوق فوق مستويات 8500 نقطة ستسعى الأسهم السعودية إلى الوصول إلى أعلى مستوياتها لهذا العام عند مستويات 8670 نقطة. وتجاوز تلك المستويات سيعطي دافعا للسوق للوصول إلى مستويات 8800 نقطة على الأقل.

وخلال الفترة المقبلة ستزيد كثافة إعلانات الشركات مع اقتراب الموعد النهائي للإفصاح عن النتائج السنوية، وقد تزيد تلك النتائج حدة التذبذب في السوق، خاصة في ظل عدم إعلان 94 شركة عن نتائجها بعد.

ويبدو أن دخول المستثمرين الأجانب بعد الانضمام الفعلي للسوق لن يكون مؤثرا، كما كان يتوقع السوق، حيث إن عروض البيع أمس الأول أبطلت تأثير الطلب العالي أثناء نفس الفترة، التي بلغت إجمالي تداولاتها 1.4 مليار ريال مع تداول 38 مليون سهم متداول، وشهد سهم "سابك" تداولات تزيد على 200 مليون ريال.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 8479 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة عند 8585 نقطة رابحا 1.26 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8410 نقاط فاقدا 0.81 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 8582 نقطة رابحا 1.22 في المائة بنحو 103 نقاط.

وارتفعت قيم التداول 24 في المائة بنحو ثلاثة مليارات ريال لتصل إلى 15.6 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 21 في المائة بنحو 119 مليون سهم متداول لتصل إلى 680 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 1.3 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 23 في المائة بنحو 106 آلاف صفقة لتصل إلى 566 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، إذ تصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 4 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 4 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 3 في المائة.

وتصدر المتراجعة "النقل" بنسبة 1 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 4.5 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 3.5 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 7 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "ميدغلف" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 17.28 ريال، يليه "الخضري" بنسبة 9.4 في المائة ليغلق عند 4.73 ريال، وحل ثالثا "التصنيع" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 17.60 ريال.

وتصدر المتراجعة "مبكو" بنسبة 7.3 في المائة ليغلق عند 19.40 ريال، يليه "تكوين" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 8.92 ريال، وحل ثالثا "سافكو" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 77 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 705 ملايين ريال.