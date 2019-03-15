مبعوث أمريكي: من المرجح أن يهبط إنتاج النفط في فنزويلا إلى أقل من مليون برميل يوميا

قال المبعوث الأمريكي الخاص بفنزويلا إليوت أبرامز اليوم إن صادرات فنزويلا من النفط الخام تسجل هبوطا مطردا بحوالي 50 ألف برميل شهريا وإن الانتاج من المرجح أن يتراجع عن مليون برميل يوميا في غضون "شهر أو شهرين".

وأبلغ أبرامز الصحفيين "هم يتجهون الآن صوب مليون (برميل يوميا)، وخلال شهر أو شهرين سيكون الانتاج أقل من مليون"، مضيفا أن الانخفاض الذي حدث في الأيام القليلة الماضية يمكن إرجاعه جزئيا إلى انقطاعات الكهرباء التي أصابت بالشلل البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وعلى مدار العقدين الماضيين هبط انتاج النفط في فنزويلا، العضو بمنظمة أوبك، من أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا في بداية القرن إلى ما بين 1.2 مليون و1.4 مليون برميل يوميا بحلول أواخر 2018.

ومعظم النفط الذي تنتجه فنزويلا حاليا هو خامات ثقيلة أو شديدة الكثافة.