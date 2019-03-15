قواعد لضبط التعامل مع حظر سير مركبات الديزل في ألمانيا

تصدر السلطات الألمانية مجموعة قواعد للتعامل مع حظر سير مركبات الديزل في داخل المدن الألمانية والاستثناءات العامة لبعض أنواع المركبات من هذا الحظر.

ومرر مجلس الولايات الألمانية "بوندسرات" اليوم حزمة تشريعات قانونية قدمت له أمس الخميس بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يتم إيقاف المركبات مستقبلا بصورة عشوائية من خلال أجهزة متحركة وعبر تخزين البيانات الخاصة بذلك على مدى قصير نسبيا يبلغ أسبوعين.

وسيتم إعفاء السيارات المزودة بنظام انبعاثات يورو 6 الجديد من هذه العقوبات وكذلك جميع المركبات التي تم تعديلها مثل الحافلات والمعدات الثقيلة وسيارات نقل القمامة والإطفاء وسيارات نقل البضائع.

وقال فلوريان برونولد وزير الدولة للبيئة في ألمانيا إن القواعد الجديدة ستخلق الشروط الملائمة لإمكانية إعفاء سيارات الديزل الخاصة والأقدم عمرا والتي تم تعديلها ميكانيكيا من الحظر.

وسوف يحدد الحد الأقصى للعوادم المنبعثة من مركبات الديزل بعد تحسين التحكم في الانبعاثات الناتجة عنها بحيث لا تتجاوز 270 مليجرام من أكسيد النيتروجين لكل كيلومتر.

ورحب فينفريد هرمان وزير المواصلات في ولاية بادن فيرتمبيرج بهذه "النسبة الطموحة للانبعاثات" التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تصحيح البرمجيات والمكونات الخاصة بالمحركات.

وأوضح هرمان أن هذا الأمر كان ينبغي اتخاذه مبكرا، بينما انتقد مسؤول البيئة في ولاية ومدينة هامبورج السناتور ينس كيرستان القواعد الجديدة قائلا إنها لن تغير في وضع مدينته شيئا.

ولم يتم التمكن من إلغاء حظر سير مركبات الديزل العام الماضي على قسمين من شوارع هامبورج.

وبصفة عامة سيتم مستقبلا تطبيق قاعدة حظر السير إذا تجاوزت الانبعاثات 50 ميكروجراما من أكسيد النيتروجين لكل متر مكعب من الهواء كحد معقول.