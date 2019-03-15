بيكر هيوز: عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا يهبط لأدنى مستوى منذ أبريل 2018

خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لرابع أسبوع على التوالي مع تباطؤ نشاط الحفر إلى أدنى مستوى في حوالي عام، وهو ما يدفع الحكومة إلى خفض توقعاتها لنمو انتاج الخام.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفار نفطي واحد في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مارس ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 833 وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018.

وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد حفارات النفط لأربعة أسابيع متتالية منذ مايو أيار 2016 عندما هبط لثمانية أسابيع متتالية.

وعدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، مرتفع قليلا عن مستواه قبل عام عندما كان هناك 800 حفار قيد التشغيل بعد أن زادت شركات الطاقة الانفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة في 2019 من المتوقع أن ينمو بخطى أبطأ مما كان متوقعا في السابق وأن يسجل متوسطا قياسيا مرتفعا عند 12.3 مليون برميل يوميا.

وكانت إدارة المعلومات قد توقعت الشهر الماضي أن متوسط انتاح النفط في 2019 سيبلغ 12.4 مليون برميل يوميا.

وقالت أيضا إن انتاج الخام تراجع بمقدار 100 ألف برميل يوميا من مستواه القياسي المرتفع إلى 12 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

لكن وكالة الطاقة الدولية قالت هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة ستقود النمو في إمدادات النفط العالمية على مدار السنوات الخمس القادمة.

ووفقا لتقرير بيكر هيوز، بلغ عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 1026. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.