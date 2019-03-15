"إيني" الإيطالية تكشف خطتها الاستثمارية للسنوات الأربع المقبلة

كشفت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة "إيني" اليوم عن خططها الاستثمارية للسنوات الأربع المقبلة حتى 2022، حيث تستهدف الشركة تجميع نموها الأساسي في كل قطاعاتها في ثلاثة محاور هي "التكامل" و"الكفاءة" و"استخدام التكنولوجيا". وتركز خطة الاستثمار الرباعية على المشروعات عالية القيمة ذات العائد السريع، مع استثمار حوالي 33 مليار يورو.

وبحسب الخطة، فإن نشاط الاستخراج سيظل المحرك الرئيسي لنمو نشاط "إيني"، مع استمرار ضبط الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي. ومن المتوقع أيضا مضاعفة دخل التشغيل من الأنشطة التحويلية الوسيطة.

وذكرت الشركة الإيطالية أنها تتوقع إنفاق حوالي 5ر3 مليار يورو على أنشطة التنقيب عن النفط والغاز خلال السنوات الأربع المقبلة، بهدف إضافة 5ر2 مليار برميل نفط مكافئ إلى احتياطياتها من النفط والغاز بتكلفة 2 يورو لإضافة كل برميل، وحفر حوالي 40 بئر سنويا وزيادة إنتاجها بنسبة 5ر3% سنويا خلال فترة الخطة.

وذكرت "إيني" أنها تعتزم زيادة توزيعاتها النقدية للمساهمين خلال العام الحالي إلى 86ر0 يورو لكل سهم مع إطلاق برنامج مدته 4 سنوات لإعادة شراء حصة من أسهمها المطروحة في البورصة، حيث خصصت 400 مليون يورو لإعادة شراء الأسهم خلال العام الحالي مع خفض المبلغ بنسبة 20% سنويا خلال السنوات الثلاث التالية.