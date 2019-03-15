أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة في ألمانيا خلال فبراير الماضي، بعد تراجعه في الشهر السابق.

وبلغ معدل تضخم أسعار الجملة في ألمانيا خلال فبراير الماضي 6ر1% سنويا مقابل 1ر1% خلال يناير الماضي.

وجاء ارتفاع أسعار الجملة، نتيجة زيادة أسعار الحبوب والتبغ الخام والبذور وعلف الماشية بنسبة 5ر16% بعد تراجعها بنسبة 5ر0% في يناير الماضي.

وارتفعت أسعار الجملة خلال فبراير الماضي بنسبة 3ر0% شهريا، بعد تراجع الأسعار بنسبة 7ر0% شهريا خلال الشهر السابق.