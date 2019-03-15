وزير شؤون "بريكست": ينبغي لبريطانيا ألا تخشى خروجا بدون اتفاق

قال ستيف باركلي وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي اليوم إن بريطانيا إذا لم تتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق للانفصال فإنها ينبغي لها ألا تخشى الرحيل بدون اتفاق.

وأبلغ باركلي هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "إذا تمكنا من تمرير الاتفاق وهو ما آمل بأنه سيحدث، فإننا سنحتاج إلى تمديد فني قصير، لكن إذا لم نتمكن من ذلك فإننا يجب ألا نخاف من الرحيل بدون اتفاق".