سيجنا النمساوية وآر.إف.آر هولدنج تشتريان مبنى كرايسلر مقابل 150 مليون دولار

قالت شركة العقارات النمساوية سيجنا اليوم إنها اشترت مع آر.إف.آر هولدنج للتطوير العقاري ومقرها نيويورك مبنى كرايسلر الشهير في مانهاتن.

وأضافت سيجنا أنها وآر.إف.آر دخلتا في مشروع مشترك لشراء المبنى من مجلس أبوظبي للاستثمار وتيشمان سباير.

كانت رويترز ذكرت في مارس أن سيجنا وآر.إف.آر ستشتريان البرج، الذي كان أطول مبنى في العالم حين اكتمل بناؤه في عام 1930، مقابل نحو 150 مليون دولار. ويبلغ ارتفاع المبنى 318.9 متر ويتألف من 77 طابقا.