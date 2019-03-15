شينخوا : الصين وأمريكا حققتا تقدما كبيرا في مباحثات التجارة

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا ) اليوم إن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي تحدث هاتفيا إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن متوتشين وممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر وإن الجانبين حققا تقدما جوهريا جديدا في مباحثات التجارة. وأفادت الوكالة بأن المباحثات تمت أمس الخميس دون الخوض في تفاصيل.
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