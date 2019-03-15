الخام الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 2019 وسط تراجع في المعروض العالمي

ارتفعت أسعار النفط اليوم وقفز الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ بداية العام وسط تراجع طفيف في المعروض العالمي خلال الربع الأول من العام بفعل تخفيضات الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران. بيد أن المخاف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يبدأ قريبا ويحد من الطلب على الخام كبحت ارتفاع الأسعار. وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 58.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، عن التسوية السابقة إلى 67.43 دولار للبرميل. ويقل هذا المستوى بما يقارب الدولار عن أعلى مستوى في 2019، والذي بلغ 68.14 دولار للبرميل في اليوم السابق.
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