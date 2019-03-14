البرلمان الأوروبي يرفض التوصية ببدء محادثات تجارية مع أمريكا

عجز أعضاء البرلمان الأوروبي عن تبني موقف مشترك إزاء التوصية ببدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة ومنيت بذلك المفوضية الأوروبية بهزيمة في الملف الحساس.

ورفض البرلمان الأوروبي "التقرير حول معرفة إن كان يجب التوصية ببدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة" لكن "ليس هناك أي موقف من البرلمان الأوروبي في هذا الخصوص" كما قال مكتبه الاعلامي بعد التصويت.

وللبرلمان حاليا موقف استشاري حول هذه المسألة لكن سيكون له الكلمة الفصل بعد التوصل إلى اتفاق.

وهذا نبأ سيء للدول الأعضاء في المفوضية التي توقعت دعم النواب.

وكانت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم قالت إنها تأمل في "قرار سريع" للدول الأعضاء بعد تصويت البرلمان.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية "أخذت علما بالتصويت" وباتت تنتظر نتيجة مباحثات المجلس" الذي يمثل الدول الأعضاء.

ويسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ أشهر التوصل إلى اتفاق تجاري أعلنه نهاية تموز/يوليو الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من خلال التفاوض بشأن اتفاق تجاري محدود بالسلع الصناعية.

وسمح هذا الاعلان بخفض التوتر بين الجانبين في وقت كان ترامب يهدد بفرض رسوم كبيرة على صناعة السيارات الأوروبية.

لكن التوتر تصاعد منذ تلقي ترامب في 20 شباط/فبراير تقرير وزارة التجارة حول صناعة السيارات الذي لا يزال سريا.

وبعد أيام قال ترامب "في حال لم نتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي سنفرض رسوما جمركية" على السيارات.