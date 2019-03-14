البنك السعودي للاستثمار يثري تجربة سوق البنوك الرقمية في المملكة

أعلن البنك السعودي للاستثمار عن إبرام شراكة للتحوّل الرقمي مع شركة التقنية العالمية "SAP" لإثراء تجارب العملاء. ومن شأن هذه الشراكة تمكين البنك، الذي يُعتبر أحد أكثر البنوك ابتكاراً في السوق السعودي، من المساهمة في تعزيز الخدمات الرقمية في القطاع البنكي في المملكة، حيث يستثمر البنك بموجب الشراكة الجديدة في المنصات الرقيمة من "SAP" العاملة على منظومة SAP HANA المتفردة في تقنيات إدارة ومعالجة البيانات.

وتتيح هذه الشراكة للبنك السعودي للاستثمار القدرة على الاستفادة من البيانات الخاصة بإهتمامات العملاء وتفاعلهم مع الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك، من خلال حلول تعمل على منصات "SAP" الرقمية، بُغية تقديم منتجات أكثر ملاءمةً لاحتياجات العملاء الشخصية. ويهدف البنك إلى إثراء تجربة عملائه في التعاملات البنكية ما ينعكس على جميع الخدمات المقدمة عبر القنوات الإلكترونية المختلفة.

وقد أكد البنك على أنه يسهتدف إضفاء قيمة عالية لقاعدة العملاء والحفاظ عليها وضمان ملاءمة المنتجات والخدمات لاحتياجاتهم البنكية، حيث تتماشى خطة التحول الرقمي مع برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الابتكار وتقديم المزيد من الخدمات الرقمية.

هذا وأوضحت شركة "SAP" أن تجربة البنك السعودي للاستثمار توضح قدرة المؤسسات الذكية على جعل العملاء يتمتعون بتجارب أسرع وأسهل، من خلال عرض الأفكار عبر منصة رقمية واحدة لتبسيط العمليات التجارية وتسهيل خدمات العملاء.