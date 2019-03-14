وزير التجارة يبحث مع القيادة العراقية تعزيز التعاون الاقتصادي

التقى رئيس جمهورية العراق برهم صالح في قصر السلام ببغداد اليوم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي والوفد المرافق له.

وأشاد الرئيس العراقي في بيان صحفي صادر عن الرئاسة العراقية بحرص المملكة على الانفتاح على العراق وسعيها الجاد لتعزيز الراوبط الأخوية بين الشعبين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب الوزير القصبي عن رغبة المملكة بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتسهيل عملية التبادل التجاري من خلال تفعيل وتنشيط المنافذ الحدودية وتعزيز الشراكة بين البلدين.

وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وآفاق تطورها بما يخدم مصلحة البلدين.

كما استقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بمكتبه في بغداد اليوم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي والوفد المرافق له.

وبحثا خلال المقابلة العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات, والاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة العراقية - السعودية المشتركة.

واستقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الوفد السعودي الزائر وبحث معه العلاقات الثنائية ، وآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.