انخفاض مبيعات المساكن الجديدة في أمريكا 6.9% في يناير الماضي

هبطت مبيعات المساكن الجديدة لأسرة واحدة بأكثر من المتوقع في يناير كانون الثاني، مما يشير أن ضعف سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم استمر في أوائل الربع الأول.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إن مبيعات المساكن الجديدة انخفضت 6.9 في المئة إلى معدل سنوي قدره 607 آلاف وحدة. وعدلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر ديسمبر كانون الأول بالرفع إلى 652 ألف وحدة من القراءة الأولية البالغة 621 ألفا.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجعا قدره 0.6 بالمئة في مبيعات المساكن الجديدة، التي تشكل حوالي 11 بالمئة من اجمالي المبيعات في سوق الإسكان، إلى وتيرة سنوية قدرها 620 ألف وحدة في يناير كانون الثاني.

وتأخر تقرير مبيعات المساكن الجديدة لشهر يناير كانون الثاني بسبب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية استمر 35 يوما وانتهى في الخامس والعشرين من ذلك الشهر. وتقرير مبيعات المساكن الجديدة لشهر فبراير شباط، الذي كان من المقرر أن ينشر في الخامس والعشرين من مارس آذار، سيصدر الآن في التاسع والعشرين من الشهر.