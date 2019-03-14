"نيكي" يغلق شبه مستقر بعد بيانات صينية ضعيفة وارتفاع سوفت بنك

أغلق المؤشر نيكي الياباني شبه مستقر اليوم الخميس بعد أن أعلنت الصين عن مجموعة متباينة من البيانات التي جددت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي فيما قدم سهم سوفت بنك ذو الثقل على المؤشر الدعم للسوق في ظل محادثات عن استثمار متعلق بأوبر. وانخفض المؤشر نيكي 0.02% ليغلق عند 21287.02 نقطة بعد أن ارتفع المؤشر القياسي إلى 21522.75 نقطة في التعاملات الصباحية. وتراجعت الأسهم الصينية بعد بيانات أظهرت نمو الإنتاج الصناعي للبلاد بأبطأ وتيرة في 17 عاما على الرغم من أن مبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة سجلا نموا يفوق التوقعات.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 1.3% في أحجام تداول كثيفة بعد أن ذكرت رويترز أن الشركة تجري محادثات مع تويوتا موتور لاستثمار مليار دولار في وحدة للسيارات الذاتية القيادة تابعة لأوبر تكنولوجيز. وأضافت سوفت بنك 16 نقطة إلى المؤشر نيكي وساعدته في التفوق على أداء المؤشر توبكس الذي انخفض 0.2% إلى 1588.29 نقطة. وقادت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية الأسهم الهابطة مع انخفاض سهم أدفانتست كورب 2.9% وتراجع أسهم تي.دي.كيه كورب وباناسونيك 1.5% لكل منهما. وهوت أسهم سامكو لتصنيع معدات أشباه الموصلات 11% بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لصافي الأرباح إلى 350 مليون ين من 640 مليون ين بسبب ضعف الطلبيات على معدات الرقائق.