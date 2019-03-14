الناتج الصناعي التركي يهوي 7.3% في يناير

هوى إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بتركيا 7.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير، في أداء أفضل من المتوقع بقليل، حسبما ذكر معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس مؤكدا حدوث تراجع للشهر الخامس على التوالي مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود.

وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن يتراجع رقم الناتج الصناعي المعدل في ضوء التقويم 7.55 بالمئة على أساس سنوي. ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع الإنتاج الصناعي واحدا بالمئة في يناير معدلا في ضوء التقويم والعوامل الموسمية، وفقا للمعهد.