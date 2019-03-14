الدفع عن طريق "الوجه" .. أحدث تقنيات الشراء الجديدة في الصين

بدأت مدينة شينزين الصينية الملقبة بعاصمة التكنولوجيا في البلاد مؤخرا اختبار طريقة جديدة في إحدى محطات مترو الأنفاق تسمح للركاب بدفع ثمن التذكرة واستقلال القطارات من خلال وجوههم. ووفقا لـ "سكاي نيوز" فإن الطريقة الجديدة تعتمد على تقنية تمييز الوجوه البشرية. مشيرة إلى أن التجربة مقتصرة في الوقت الحالي على محطة واحدة مع إمكانية زيادة عددها مستقبلا.

تسمح التقنية للركاب بعمل مسح ضوئي لوجوههم قبل ركوب القطارات ومن خلال هذه العملية يتم خصم قيمة التذاكر تلقائيا من حساباتهم البنكية المربوطة بوجوههم ما يعني ضرورة إدخال البيانات المرتبطة بوجوههم وربط طريقة الدفع باشتراكهم في خدمة القطارات بشكل مسبق قبل استعمال التقنية.

تم تطوير التقنية تحت إشراف إدارة قطارات شينزين بالتعاون مع شركة هواوي ولم تعلن الإدارة عن موعد توافر التقنية في جميع محطاتها مستقبلا وفقا لموقع "ذا فيرج". يشار إلى أن استخدام تقنية تمييز الوجوه في الدفع ليس بالأمر الجديد في الصين حيث بدأت بعض المطاعم في الاستعانة بها منذ 2017 ولكنها المرة الأولى التي تتم تجربتها في قطارات مترو الأنفاق.