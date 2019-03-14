مبيعات مهرجان الكليجا في بريدة تتخطى الـ 1.3 مليون ريال

بلغ متوسط الحضور اليومي لمهرجان الكليجا الـ 11 المقام بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة 3500 زائر يوميا كما بلغ متوسط المبيعات لكل أسرة منتجة 1500 ريال يوميا مما يعني مبيعات متوقعة للاسر تصل إلى أكثر من 1.3 مليون ريال. كما أكدت الاحصائيات أن نسبة الأسر المشاركة من مدينة بريدة 41% والأسر المشاركة من محافظات منطقة القصيم بلغ 55% وبلغ نسبة الأسر المشاركة من خارج منطقة القصيم 4% يقدمن خلاله العديد من المؤكلات الشعبية والحرف والمشغولات اليدوية مع مايقدمه المهرجان من فعاليات متنوعة ومنتجات مثالية بمشاركة 20 جهه حكومية وخيريه واهليه و 100 أسرة منتجة.

وبين خالد اليحيا المدير التنفيذي للمهرجان أن المهرجان استقطب العديد الزوار والمهتمين بالموروث الشعبي. لافتا أنه حقق هدفه الأساسي في دعم الأسر المنتجة وحقق مبيعات مثاليه. مشيدا بدعم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم للمهرجان ومتابعته المستمرة وحرصه الدائم على كافة الأصعده. يذكر أن مهرجان الكليجا يعد من أهم الروافد الاقتصادية للأسر المنتجة وبوابة ملائمة للعمل الحر الذي يحاكي الإصرار والعصامية ويترجم تفاعل القائمين عليه لإبرازه بصورته المثالية كونه يمثل منتجا شعبيا يفاخر به الجميع .